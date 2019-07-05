TCDD 38 personel alımı yapacak – İşte başvuru şartları
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları(TCDD) Devlet Personel Başkanlığı üzerinden personel alımı ilanı yayımladı. Yayımlanan ilana göre, TCDD farklı branşlarda ve şehirlerde istihdam edilmek üzere 38 personel alımı yapacak. Peki, TCDD personel alımı başvuru şartları neler, başvurular nasıl yapılacak?
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) personel alımı branş dağılımıyla ilgili detayları yayımladığı duyuruyla paylaştı.
5 MAKİNİST ALIMI YAPILACAK
KPSS puanı şartı aranmaksızın 5 makinist işçi alımı yapılacak. İŞKUR’ca bildirilecek listede yer alacak adaylar 08.08.2019-09.08.2019 tarihlerinde evrak teslimi yapacaktır. Adaylar evrak teslimini şahsen yapacaklardır.
MAKİNİST ALIMI BAŞVURU İLANI İÇİN TIKLAYIN
8 ESKİ HÜKÜMLÜ ALIMI YAPILACAK
İstanbul’da 4, Ankara’da 1, İzmir’de 1, Balıkesir’de 1 ve Anada’da 1 olmak üzere toplamda 8 eski hükümlü TCDD bünyesinde iştiham edilecek
KPSS puan sırlamasına göre İŞKUR’ca bildirilecek nihai listede yer alacak adaylar, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü web sitesinde (tcddtasimacilik.gov.tr) yayınlanacak iş talep bilgi formu ve İş Başvuru Formunun eksiksiz olarak doldurarak 29.07.2019-09.08.2019 tarihleri arasında teslim edeceklerdir. Evrak teslimi posta ile veya şahsen olabilir.
ESKİ HÜKÜMLÜ PERSONEL ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYIN
22 ENGELLİ İŞÇİ ALIMI YAPILACAK
İstanbul 13, Ankara 5, Çankırı 2, İzmir 1, Balıkesir 1, Konya 1, Hatay 1, Kütahya’da 1 olmak üzere toplamda 25 engelli işçi TCDD bünyesinde istihdam edilecek.
EKPSS puan sıralamasına göre İŞKUR’ca bildirilecek nihai listede yer alacak adaylar, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü web sitesinde (tcddtasimacilik.gov.tr) yayınlanacak iş talep bilgi formu ve İş Başvuru Formunun eksiksiz olarak doldurarak 29.07.2019-09.08.2019 tarihleri arasında teslim edeceklerdir.
ENGELLİ PERSONEL ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYIN
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