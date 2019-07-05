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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.07.2019 - 16:11, Son Güncelleme:

TCDD 38 personel alımı yapacak – İşte başvuru şartları

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TCDD 38 personel alımı yapacak – İşte başvuru şartları

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları(TCDD) Devlet Personel Başkanlığı üzerinden personel alımı ilanı yayımladı. Yayımlanan ilana göre, TCDD farklı branşlarda ve şehirlerde istihdam edilmek üzere 38 personel alımı yapacak. Peki, TCDD personel alımı başvuru şartları neler, başvurular nasıl yapılacak?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) personel alımı branş dağılımıyla ilgili detayları yayımladığı duyuruyla paylaştı.

5 MAKİNİST ALIMI YAPILACAK

KPSS puanı şartı aranmaksızın 5 makinist işçi alımı yapılacak. İŞKUR’ca bildirilecek listede yer alacak adaylar 08.08.2019-09.08.2019 tarihlerinde evrak teslimi yapacaktır. Adaylar evrak teslimini şahsen yapacaklardır.

MAKİNİST ALIMI BAŞVURU İLANI İÇİN TIKLAYIN

8 ESKİ HÜKÜMLÜ ALIMI YAPILACAK

İstanbul’da 4, Ankara’da 1, İzmir’de 1, Balıkesir’de 1 ve Anada’da 1 olmak üzere toplamda 8 eski hükümlü TCDD bünyesinde iştiham edilecek
KPSS puan sırlamasına göre İŞKUR’ca bildirilecek nihai listede yer alacak adaylar, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü web sitesinde (tcddtasimacilik.gov.tr) yayınlanacak iş talep bilgi formu ve İş Başvuru Formunun eksiksiz olarak doldurarak 29.07.2019-09.08.2019 tarihleri arasında teslim edeceklerdir. Evrak teslimi posta ile veya şahsen olabilir.

ESKİ HÜKÜMLÜ PERSONEL ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYIN

22 ENGELLİ İŞÇİ ALIMI YAPILACAK

İstanbul 13, Ankara 5, Çankırı 2, İzmir 1, Balıkesir 1, Konya 1, Hatay 1, Kütahya’da 1 olmak üzere toplamda 25 engelli işçi TCDD bünyesinde istihdam edilecek.
EKPSS puan sıralamasına göre İŞKUR’ca bildirilecek nihai listede yer alacak adaylar, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü web sitesinde (tcddtasimacilik.gov.tr) yayınlanacak iş talep bilgi formu ve İş Başvuru Formunun eksiksiz olarak doldurarak 29.07.2019-09.08.2019 tarihleri arasında teslim edeceklerdir.

ENGELLİ PERSONEL ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYIN

 

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