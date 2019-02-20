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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.02.2019 - 13:55, Son Güncelleme:

TCDD 356 işçi alımı yapmaya hazırlanıyor...Başvuru ne zaman yapılır?

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TCDD 356 işçi alımı yapmaya hazırlanıyor...Başvuru ne zaman yapılır?

TCDD 356 işçi alımı için ilan detaylarını Devlet Personel Başkanlığı (DPB) resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek olan TCDD personel alımı başvurusu için 36 yaşından gün almamış olmak önem arz edecek. Peki, TCDD 356 işçi alımı başvurusu için şartlar neler olacak? İşte,o konu hakkında bazı bilgiler

TCDD 356 işçi alımı başvurusu için şartlar, Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Meslek Lisesi mezunlarının başvuru işlemini gerçekleştirebileceği TCDD 356 işçi alımı başvurusu için alım yapılacak olan pozisyonlar yayımlandı. Peki, TCDD 356 işçi alımı başvurusu nasıl yapılıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

TCDD 356 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. Başvurular 9 Nisan-15 Nisan tarihleri arasında alınacaktır.

Adaylarda, erkek olma şartı aranmaktadır.

Adaylarda, İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaktadır.

Adayların, İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim durumu ve bölümünden mezun olması gerekmektedir.

İŞKUR’da ortaöğrenim düzeyinde ilan edilen işgücü talebi kapsamında işe başlayıp, işe başladıktan sonra söz konusu işgücü talebinin İŞKUR’da ilan edildiği son başvuru tarihi itibariyle ön lisans veya lisans mezunu olduğu tespit edilenlerin iş sözleşmeleri, 4857 sayılı İş Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince fesh edilecektir.

İşgücü Talebimiz ülke düzeyinde yayınlanacaktır.

İşgücü taleplerimizde KPSS şartı bulunmamaktadır.

ALIM YAPILACAK KADROLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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