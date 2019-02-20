TCDD 356 işçi alımı yapmaya hazırlanıyor...Başvuru ne zaman yapılır?
TCDD 356 işçi alımı için ilan detaylarını Devlet Personel Başkanlığı (DPB) resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek olan TCDD personel alımı başvurusu için 36 yaşından gün almamış olmak önem arz edecek. Peki, TCDD 356 işçi alımı başvurusu için şartlar neler olacak? İşte,o konu hakkında bazı bilgiler
TCDD 356 işçi alımı başvurusu için şartlar, Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Meslek Lisesi mezunlarının başvuru işlemini gerçekleştirebileceği TCDD 356 işçi alımı başvurusu için alım yapılacak olan pozisyonlar yayımlandı. Peki, TCDD 356 işçi alımı başvurusu nasıl yapılıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
TCDD 356 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. Başvurular 9 Nisan-15 Nisan tarihleri arasında alınacaktır.
Adaylarda, erkek olma şartı aranmaktadır.
Adaylarda, İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaktadır.
Adayların, İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim durumu ve bölümünden mezun olması gerekmektedir.
İŞKUR’da ortaöğrenim düzeyinde ilan edilen işgücü talebi kapsamında işe başlayıp, işe başladıktan sonra söz konusu işgücü talebinin İŞKUR’da ilan edildiği son başvuru tarihi itibariyle ön lisans veya lisans mezunu olduğu tespit edilenlerin iş sözleşmeleri, 4857 sayılı İş Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince fesh edilecektir.
İşgücü Talebimiz ülke düzeyinde yayınlanacaktır.
İşgücü taleplerimizde KPSS şartı bulunmamaktadır.
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