TCDD 353 personel alımı yapacak | Başvuru şartları ve tarih belli oldu mu?
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, İŞKUR üzerinden alınacak başvurularla 353 personel istihdamı yapacağını açıkladı. Tren Makinisti, Tren Teşkil İşçisi, Lokomotif Tamircisi, Motor Tamirciliği ve Kaynakçı gibi farklı branşlara yapılacak alımlar için başvuru şartları ve tarih belli oldu. Peki, TCDD personel alımı ne zaman?
Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan ilana göre alınacak personeller Marmaray İşletme Müdürlüğü, Ankara Demiryol Fabrikası, İstanbul Lojistik Servis Müdürlüğü ve Anadolu'daki farklı müdürlüklerde istihdam edilecek. İşte, TCDD 353 personel alımı hakkında tüm detaylar...
Aylardır beklenti içinde olunan TCDD personel alımına dair beklenen duyuru sonunda yapıldı. TCDD, farklı branşlar ve illerde görevlendirmek üzere 353 personel istihdamı yapacağını ilan etti. İşte, TCDD'den yapılan o açıklama...
İlanımız 27.12.2018 tarihinde İŞKUR internet sitesinde ilan edilecektir. Şirketimiz işyerlerine çeşitli sanat kollarında işe alınacak 353 işçi için işgücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde duyurulacak hususlar
İŞKUR’ca bildirilen NİHAİ LİSTEDE yer alacak adaylar, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tcddtasimacilik.gov.tr.) yayınlanacak belgeleri, NİHAİ LİSTE İLAN EDİLDİKTEN SONRA, yine aynı web sitesinde yer aldığı şekilde TCDD Taşımacılık AŞ İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı İşçi İstihdam Şubesine 25.01.2019 tarihine kadar teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.
İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslimi ve sözlü sınav tarihini bildirir tebligat gönderilmeyecektir, tcddtasimacilik.gov.tr adresinde duyurulacaktır.
Sözlü sınavı 25.03.2019-19.04.2019 tarihleri arasında TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerlerine görev alacak işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.
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