TCDD 353 personel alımı başvuruları başladı! İşte başvuru detayları
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, İŞKUR üzerinden 353 personel alımı yapacağını açıklamıştı. TCDD personel alımı için başvurular alınmaya başladı. Başvuracak olan adaylar, başvuru şartlarını ve detayları internet üzerinden araştırmaya devam ediyor. Peki, TCDD personel alımı başvuru şartları neler?
TCDD personel alımına dair beklenen duyuru yapıldı. TCDD, farklı branşlar ve illerde görevlendirmek üzere 353 personel istihdamı yapacağını ilan etti. İşte, TCDD tarafından yapılan açıklama.
TCDD'DEN YAPILAN AÇIKLAMA
İlanımız 27.12.2018 tarihinde İŞKUR internet sitesinde ilan edilecektir. Şirketimiz işyerlerine çeşitli sanat kollarında işe alınacak 353 işçi için işgücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde duyurulacak hususlar
İŞKUR’ca bildirilen NİHAİ LİSTEDE yer alacak adaylar, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tcddtasimacilik.gov.tr.) yayınlanacak belgeleri, NİHAİ LİSTE İLAN EDİLDİKTEN SONRA, yine aynı web sitesinde yer aldığı şekilde TCDD Taşımacılık AŞ İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı İşçi İstihdam Şubesine 25.01.2019 tarihine kadar teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.
İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslimi ve sözlü sınav tarihini bildirir tebligat gönderilmeyecektir, tcddtasimacilik.gov.tr adresinde duyurulacaktır.
Sözlü sınavı 25.03.2019-19.04.2019 tarihleri arasında TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerlerine görev alacak işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.
SÖZLÜ SINAVDA NELERE DİKKAT EDİLECEK?
Adaylar yapılacak sözlü sınavında sınav kurul üyelerince; 100 puan üzerinden özgüvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplamda 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim, mesleki yapı malzemeleri ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilmektedir. "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" gereğince, yapılan değerlendirme sonucunda komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların ortalamasının %30`u, KPSS puanının %70`i alınarak başarı puanı ve sıralama belirlenmektedir.
2- Yapılacak sözü sınav sonucunda başarılı olan elektrikçi ve elektronik işçilerinden tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden alınacak sağlık kurulu raporu istenecektir.
3- Yapılacak sözü sınav sonucunda başarılı olan Mekanik vasıta tesis cihaz ve Vinç Operatörlerinden ve Makinist İşçilerinden tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinde yaptırılan tarama testi (Alkol veya uyuşturucu
madde bağımlılığını tespit etmek amacıyla yapılan testtir), tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş), Renk Muayenesi (ishihora testi yapılmış), İşitme Muayenesi (Odiyometri incelemede saf ses ortalaması 500, 1000 ve 2000 frekanslarının ortalaması 0 – 40 dB olmalıdır.) belirtilmiş şekilde sağlık kurulu raporu istenecektir.
Bu raporlar TCDD Taşımacılık AŞ Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi gereğince grup belirleyiciler tarafından değerlendirilip çalışabilecekleri grup belirlenecektir. Grubu uygun adaylar psikoteknik muayenesine gönderilecektir. Psikoteknik raporu uygun olan adayların ataması yapılacak, grubu uygun olmayan ve psikoteknik sonucu yetersiz görülen adayların ataması yapılmayarak yerine yedek aday çağrılacaktır.
ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
1- Öğrenim belgesi,
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya edevlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.),
4- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),
5- KPSS Sonuç Belgesi (16 Ekim 2016 tarihinde yapılan)
6- Tren Makinisti ilanına başvuracak adaylardan “Tren Makinisti (Seviye 4)” Mesleki Yeterlilik Belgesi (11UY0035-4)
7- Vinç Operatörü (TCDD Taşımacılık AŞ unvanı Mekanik Vasıta Tesis Cihaz ve Vinç Operatörü ) ilanına başvuracak adaylardan C sınıfı, (C sınıfı ehliyetini yenileyenler için M,B1,B,C1 ve F sınıfı), ehliyet
8- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)
9- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Fotoğraflı, bilgisayar ile doldurulacak)
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