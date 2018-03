TC kimlik no sorgulama | TC kimlik numarası öğrenme

İçişleri Bakanlığı'na bağlı çalışan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye vatandaşlarına verilen ve 11 haneden oluşan T.C kimlik numarası, vatandaşlar tarafından merak edilen ve sorgulanan konulardan biri. İlk defa 22 Ekim 2000 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilen T.C kimlik no her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının sahip olduğu ve birçok bürokratik işlemde kullandığı bir sayılar bütünüdür. Peki T.C kimlik no nasıl sorgulanır? T.C kimlik no nasıl öğrenilir?

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün uzun yıllardır yürüttüğü Mernis uygulamasının hayata geçmesiyle her vatandaşın nüfus cüzdana eklenen ve 11 haneden oluşan bir numaradır. Günümüzde birçok işlemde bu numara kullanılmaktadır. İşte T.C kimlik numarası hakkında merak edilen tüm konular... T.C. KİMLİK NUMARAMI NASIL ÖĞRENİRİM? ​T.C. Kimlik Numarası ilçe nüfus müdürlüklerinden ve http://tckimlik.nvi.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ T.C. KİMLİK NUMARASI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR? T.C. Kimlik Numarası 11 basamaktan oluşan bir numaradır. Son iki rakamı doğrulama sayısıdır. Bu son iki basamak ilk dokuz basamaktan bir algoritma ile hesaplanmaktadır. Doğrulama sayısı algoritması, sadece bir numaranın tarafımızdan verilen bir T.C. Kimlik Numarası olup olmadığı hakkında bilgi vermektedir. Bu algoritma T.C. Kimlik numaralarının doğruluğunu kontrol etmeleri için diğer kamu kurum ve kuruluşları ile de paylaşılmaktadır. Vatandaşlarımıza verilmek üzere 2000 yılında T.C. Kimlik Numarası havuzu oluşturulmuştur. Oluşturulan havuzdaki T.C. Kimlik Numaraları, ilçe, cilt, aile sıra numarası ve birey sıra numarasına göre sıralı olarak kaydedilmiş vatandaşlara verilmiştir. Bir kişinin T.C. Kimlik Numarasından akrabası olan başka bir kişinin kimlik bilgilerini elde etmek mümkün değildir. Ayrıca kişilerin T.C. Kimlik Numaralarında kişinin kim olduğu, cinsiyeti, yaşı, dini ve doğum yeri gibi anlamlı bilgiler yoktur.​ T.C. KİMLİK NUMARAMI DEĞİŞTİREBİLİR MİYİM? ​Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası kişiye bir defa verilir ve değiştirilemez.​