TBMM’nin 100’üncü yaşına bir yıl boyunca görkemli kutlama

TBMM Başkanı Şentop hazırlıkları Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat ve Meclis Büro Şefi Nuray Babacan’a anlattı.

TBMM Başkanı Şentop, Hürriyet’e, 23 Nisan 1920’de kurulan TBMM’nin 100. kuruluş yıldönümü kutlamalarına ilişkin açıklamalar yaptı. Mustafa Şentop, bir yıla yayılacak kutlama programı kapsamında Danışma Kurulu oluşturmak için genelge yayınladı. Çalışmalara fikir hocalığı yapacak Danışma Kurulu’nda görev almaları için İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı gibi tarihçilerin yanı sıra siyasi partilerin Cumhuriyet ve Meclis tarihi konusunda uzman olan milletvekilleri, sanatçılar ve bilim insanlarına da teklif götürülecek.

ANKARA’YA GELİŞİYLE BAŞLAYACAK

TBMM’nin 100. kuruluş yıldönümü kutlamaları, Atatürk’ün yeni bir devlet kurmak için adım attığı Ankara’ya gelişi olan 27 Aralık’ta başlatılacak. Bu nedenle yaz boyunca Cumhuriyet’in kuruluşunun dönüm noktaları, bir ulusun uyanışının göstergesi olan tüm zaman ve tarihlerde, ne tür kutlamalar ve anmalar yapılacağına ilişkin program oluşturulacak. Kutlamalar, 23 Nisan 2020 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda en üst noktaya ulaşacak. Ardından bir sonraki yılın 12 Mart günü de İstiklal Marşı’nın TBMM’de kabul edilişinin 100. yıldönümünde son bulacak. Bu tarihler, devlet olmanın başlangıcı ve sonucu olarak tercih edildi.

YABANCI KONUKLAR, FİLMLER

100. yıl kutlamaları nedeniyle çarpıcı öneriler gündeme geliyor. Özel oturuma yabancı devlet adamları da davet edilecek. Yapılan taslak çalışmaya göre 100. yıl için 100 kısa film çekilmesi planlanıyor. Bu kısa filmlerde, 100 yıl boyunca ülkeye katkı sağlayan siyasiler, tarihçiler, kahramanlar, bilim insanları ve sanatçıların hikâyeleri anlatılacak. Ayrıca 100. yıl almanağı hazırlanması planlanıyor. Her yıl için bir tane olmak üzere 100 cilt almanak hazırlanacak.

ÇOCUKLARLA BM TOPLANTISI

23 Nisan dolayısıyla her yıl Türkiye’ye davet edilen dünya çocuklarıyla bu kez farklı bir proje gerçekleştirilecek. Konuk çocuklar ve ev sahipliği yapan Türk çocuklarla, mini bir BM toplantısı organize edilecek. Dünya çocukları, Meclis’in 100. yılı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu’nda dünyanın barışı ve dünyanın geleceği konulu bir oturum yapacaklar ve karar alıp kamuoyuna duyuracaklar.