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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Besti KARALAR/ANKARA (DHA)-
30.10.2019 - 17:20, Son Güncelleme:

TBMM'den ABD'ye ortak tepki

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TBMM'den ABD'ye ortak tepki

TBMM Başkanlığı’nın, Meclis Genel Kurulunda kabul edilen tezkeresi ile ABD Temsilciler Meclisi’nden geçen, 1915 olaylarını ’soykırım’ olarak kabul eden karar kınandı. AK Parti CHP, MHP ve İYİ Parti’nin oyları ile kabul edilen tezkerede, "Türkiye’ye yaptırım uygulanması tehdidi ile alınan Temsilciler Meclis kararının nezdimizdeki anlamı sadece şantaj girişimidir. Türkiye hiçbir zaman şantaja boyun eğmemiştir" denildi.

TBMM Genel Kurulu’nda, TBMM Başkanlık Tezkeresi okundu. Başkanlık Tezkeresi ile ABD Temsilciler Meclisi’nden geçen, 1915 olaylarını ’soykırım’ olarak kabul eden karar kınandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un imzasının bulduğu bildiride, "ABD Temsilciler Meclisinin, bir kısım çevrelerin sözde Ermeni Soykırım iddiaları bağlamında gündeme getirdiği tezleri sahiplenmesini, akıl ve vicdan sahibi üyelerin itirazına rağmen, bir karara dönüştürülmesini Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak esefle kınıyor ve reddediyoruz. Daha önceki yılarda da benzeri girişimler olmuş, temsilciler Meclisi’ndeki oylamalara bu şekilde düşmanca yansımamıştı. Geçen süre içinde değişen, tarihin belgeleri değil, Bugünün küçük çıkar hesaplarında boğulmuş utanç verici siyasi zihniyettir. Alınan karar açıkça tarihi gerekçelerin karartılması girişimidir. Türkiye her zaman bu tür iddialar karşısında arşivlerin açılmasını savunmuş, görevin tarihçilerde olduğunu belirtmiş, siyaseti soysuzlaştıran girişimlerin anlamsızlığını kin ve nefret doğrucu potansiyelini vurgulamıştır" denildi.

’SADECE KİRLİ VİCDAN YÜKÜDÜR’

"Ne yazık ki Temsilciler Meclisi bu kararı ile aynı zamanda, Amerikan siyasetinin üzerinde oturduğu, ’kölelik karşıtı, insan hakları bildirgeleri’ çizgisinde değil, aksine köleci, sömürgeci, çıkarcı emperyal siyaset istikametindeki mirasa bir katkıda daha bulunulmuştur" denilen bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’yi, her bir satırı ahlak, akıl ve tarihi bilgiler ışığında suç olan satırlarla yargılamaya cüret eden bu tavrın kaynağı hiç şüphesiz sadece kirli vicdan yüküdür. Öte yandan Türkiye’ye yaptırım uygulanması tehdidi ile alınan Temsilciler Meclis kararının nezdimizdeki anlamı sadece şantaj girişimidir. Türkiye hiçbir zaman şantaja boyun eğmemiştir. Bu kararı da tek vücut olarak şiddetle reddettiğini ilgili siyasetin sahiplerine bildiririz. Türkiye olarak artık bıçağın kemiğe dayandığını kuvvetle ifade ediyor, halklar arasındaki dostluğa katkı sunmak bir yana düşmanlığı körükleyecek bu türden kararların ucuz çıkar hesapları ile alan zihniyeti ve siyaseti şiddetle kınıyor, yok hükmünde sayıyoruz" denildi.

Okunan tezkere görüşülerek AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti’nin oyları ile kabul edildi.

KKTCden ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarılara tepki
KKTC'den ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarılara tepki

 

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