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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Besti KARALAR/ANKARA (DHA)
28.05.2019 - 13:16, Son Güncelleme:

TBMM'de yüz tanıma sistemli önlem

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) DHKP-C ile bağlantıları tespit edilen 2 kişinin güvenlik görevlisini rehin almaya kalkışmasının ardından güvenlik tedbirleri gözden geçirildi. Bu kapsamda özellikle ziyaretçi girişlerinin gerçekleştiği TBMM Dikmen Kapısı'na yüz tanıma sistemi yerleştirilecek. Test aşamasında olan sistem, TBMM'ye toplu girişlerde güvenlik görevlilerine büyük kolaylık sağlayacak. Sistemle ayrıca TBMM kapısında yapılan eylemlere katılanlar taranıp GBT'leri çıkarılacak, şüpheli kişiler tespit edilecek.

14 Mayıs'ta DHKP-C ile bağlantılı Mulla Zincir ve Eylem Yücel, TBMM'deki banko görevlisini rehin almaya kalkıştı. Etkisiz hale getirilip gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

​Yaşanan olayın ardından Meclis'te güvenlik önlemleri gözden geçirildi. En üst seviyede korunan TBMM'de yeni güvenlik önlemleri alındı. TBMM ziyaretçi kapılarına yüz tanıma sistemleri yerleştirilecek. Test aşamasında olan sistem, özellikle önemli günlerde TBMM’ye 400-500 kişilik toplu girişlerde güvenlik görevlilerine büyük kolaylık sağlayacak. Sistemle ayrıca TBMM kapısında yapılan eylemlere katılanlar taranıp, GBT'leri çıkarılacak ve şüpheli kişilerin bilgileri anında güvenlik operatörünün önüne düşecek.

AKILLI TEKNOLOJİ DE DEVREYE GİRECEK

​Yüz tarama sistemi ile birlikte yeni güvenlik önlemleri arasında yer alan 'akıllı teknolojik güvenlik sistemi' test çalışmaları da yapılıyor. Bu sistemle; Meclis duvarlarından herhangi bir canlı atladığında veya geçiş yaptığında tespit edilecek. Fare-kuş gibi canlılar bile izlenebilecek.

TBMMde yüz tanıma sistemli önlem

500 KAMERA

TBMM yerleşkesine 360 derece çekim açısına sahip 500’den fazla kamera yerleştirildi. Kameralar ile TBMM yerleşkesi 24 saat izleniyor. Termal ve akıllı kameralar, bazı vakalarda davranış tespitleri için kullanılıyor. Özellikle ziyaretçinin yoğun olduğu günlerde; aşırı gülen, aşırı tedirgin ve benzeri davranışlarda bulunanların davranışları kameraya takılıyor. Şüpheli jestler ve mimikler dikkatle inceleniyor. Termal kameralı akıllı yeni sistem, Türkiye’de ilk kez uygulanıyor. TBMM içinde ilk kez sabit kameralar dışında mobil tarama da yapılıyor.

PLAKA TANIMA SİSTEMİ

Daha önce girişlerde alt kısmı ayna ile aranan araçlar için şimdi plaka tanıma sistemi getirildi. Meclis'e gelen araçların plakalarını sistem otomatik tanıyor, şüpheli bir durum yoksa bariyer otomatik kalkıyor. Güvenlik önlemleri kapsamında Meclis personeli ve Meclis’te sürekli görev yapan gazetecilerin giriş kartlarına çip takıldı. Giriş ve çıkışlar çipli kartlarla gerçekleşiyor.

ANTİ-DRONE'LAR KORUYOR

TBMM'de mevcut güvenlik önlemleri arasında 'anti drone' sistemi de yer alıyor. TBMM ana bina çatısına kurulan sinyal bozucu özelliğe sahip sistem ile yabancı unsurlar tespit edilip, ilgililere bildiriliyor.

TBMMde yüz tanıma sistemli önlem

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