TBMM’de yeni döneme hazırlık

Yeni dönemde gensoru ve sözlü soru önergesi gibi parlamenter sistemin önemli denetim araçları tarihe karışırken, 600’e yükseltilen milletvekili sayısına göre de oda ve koltuk açığını kapatmaya yönelik çalışma başlatıldı. Halen 25’i bakanlar, 25’i de komisyon üyeleri için olmak üzere toplam 524 koltuğun bulunduğu Meclis Genel Kurulu’na ek koltuk konulacak. Milletvekili odalarının bulunduğu halkla ilişkiler binasında da yeni 50 vekil için oda arayışı başladı. 57 olarak hesaplanan oda açığının kapatılması için komisyon başkanlarının kullandığı geniş odaların bölünmesi ve eski Meclis başkanları için ayrılan odaların ana binaya taşınması planlanıyor.

GENSORU YOK

Yeni dönemde Meclis’in en önemli denetim yollarından biri olan kabinenin ya da bir bakanın düşürülmesi amacıyla verilen gensoru olmayacak. Ancak cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında soruşturma talebinde bulunulabilecek. Vatana ihanet gerekçesiyle TBMM üye tam sayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tam sayısının en az dörtte üçünün vereceği kararla suçlandırılan cumhurbaşkanı için yeni sistemde ‘cezai sorumluluk’ gelecek. Yeni dönemde milletvekilleri sözlü soru önergesi de veremeyecek. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yönelik yazılı soru önergesi verilebilecek yeni dönemde Meclis araştırması ve genel görüşmeyle de denetleme yetkisi kullanılabilecek. Yeni dönemde bütçe teklifini de Meclis’e cumhurbaşkanı sunacak.