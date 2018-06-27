Son dakika: TBMM'de yemin törenini Baykal yönetecek

Deniz Baykal, TBMM’nin yeni dönemdeki ilk oturumunda da Meclis’in en yaşlı üyesi sıfatıyla TBMM Başkanı olarak oturumu yönetecek. CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 24 Haziran seçiminde bir süredir tedavi gördüğü Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Ankara Özel Bakım Merkezi Başkanlığı'nda seyyar sandık uygulamasıyla oy vermişti. Antalya'da oy kullanan kızı Aslı Baykal ise babası için "Sağlığı çok iyi gidiyor. Her geçen gün daha iyi oluyor. Çok kısa zaman sonra mikrofonu yeniden ona uzatacaksınız" demişti.

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