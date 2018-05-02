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    TBMM'de taslak rapor: İHA kullanılsın

    Umut ERDEM/ANKARA
    02.05.2018 - 22:35 | Son Güncelleme:

    TBMM Madde Bağımlılığını Araştırma Komisyonu taslak raporunu oluşturdu. Taslak raporda yer alan öneriler özetle şöyle oldu:

    Sigara kullanımı konusunda getirilen caydırıcı düzenlemelerin nargile kullanımı için de hayata geçirilmesi gerekmektedir. Nargile kafelerin açılmasını engelleyen düzenlemelerin yapılması ve kapalı alanlarda nargile kullanımının yasaklanması yerinde olacaktır.

    Darknet (karanlık internet)/deep web (derin ağ) ve klasik internet ağı yoluyla uyuşturucu satışı yapılmasına ve uyuşturucu kullanımını tarif eden veya kullanımını özendiren paylaşımlarda bulunulmasına karşı başta siber suçlarla mücadele birimleri olmak üzere ilgili birimlerin etkin şekilde mücadele etmesi ve bu birimlerin lojistik ve personel açısından güçlendirilmesi gerekmektedir.

    Yasa dışı ekim sahalarının teknolojik gelişmelerden istifade edilerek tespitine ve sürekli kontrolünün sağlanmasına yönelik çalışmaların (İHA’ların kullanması vb.) arttırılması yerinde olacaktır.

    DİN GÖREVLİLERİNE AKTİF GÖREV
    Din görevlilerinin bağımlılıkla mücadele alanında başta önleme olmak üzere, talep azaltma, ilgili birimlere yönlendirme, iletişim ve sosyal uyum süreçlerinde aktif şekilde görev almaları bu alanda yapılacak çalışmalara ivme kazandıracaktır.

    Diyanet İşleri Başkanlığı’nca vaaz, hutbe, sohbet, konferans, seminer vb programlar hazırlanırken, bağımlılık konusuna bu programlarda daha fazla yer verilmesi sağlanmalıdır.

    Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, tedavi ve rehabilitasyon süreci ile sonrasında bağımlının sosyal uyumuna katkıda bulunması, bağımlılık ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak üzere çalışmalarının daha sistematik ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için yeterli sayıda din hizmetleri uzmanı veya vaizin görevlendirilmesi yerinde olacaktır.

    Etiketler: TBMM , gazetehaberleri , gündem
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