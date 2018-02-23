Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>TBMM'de tacizin cezası belli oldu

    TBMM'de tacizin cezası belli oldu

    Nursima KESKİN (DHA)
    23.02.2018 - 11:31 | Son Güncelleme:

    Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çalışan E.U.'yu (25) asansörde öpmeye kalkıştığı iddia edilen Meclis çalışanı A.E.'ye (55), hakkında açılan idari soruşturma sonunda maaşından para kesme cezası verildi. Genç kadının ise A.E. hakkındaki adli soruşturma sürerken kendisine uygulanan mobbing nedeniyle şikâyetinden vazgeçmek zorunda kaldığı belirtildi.

    TBMM Halkla İlişkiler binasındaki Destek Hizmetleri Başkanlığı'nda hizmetli kadrosunda görev yapan kadrolu memur A.E., geçen yıl sözleşmeli memur E.U. ile asansörde karşılaştı. İddiaya göre A.E., önce E.U.’ya sözlü tacizde bulundu, ardından da sıkıştırarak öpmeye kalkıştı. Asansörün kapısının açılması üzerine kendini dışarı atan E.U., çalıştığı birimin yetkilisine giderek olayı anlattı.

    'GENÇ KIZ MOBBİNGDEN DOLAYI ŞİKÂYETİNİ GERİ ÇEKTİ' İDDİASI

    Bunun üzerine tacizde bulunan A.E.’nin görev yeri değiştirildi. Atatürk Bulvarı’nda yer alan TBMM ek binaya gönderilen A.E. hakkında idari, genç kızın şikâyeti üzerine de adli soruşturma başlatıldı. Ancak yine iddiaya göre genç kız, kendisine uygulanan mobbing nedeniyle hakkında dava açılan ve bir duruşması görülen taciz olayını gerçekleştiren A.E. hakkındaki şikâyetini geri çekmek zorunda kaldı. Disiplin soruşturmasının tamamlanmasının ardından maaşından para kesme cezası verilen A.E.’nin görevine devam ettiği öğrenildi.

    MECLİS’TE İKİNCİ TACİZ OLAYI

    Geçen günlerde TBMM ana binada sözleşmeli memur F.K.’nın (52), lise öğrencisi stajyer kızı 4 ay boyunca taciz ettiği ortaya çıkmıştı. Meclis Başkanlığı F.K. hakkında soruşturma başlatarak görevinden el çektirmişti.

    Etiketler: TBMM , taciz , Ceza , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri