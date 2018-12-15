TBMM’de gündem futbol... Yarım kiloluk cisme 20 yıl kafa attık mazur görün
TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde iktidar ve muhalefet arasındaki arbedenin ardından renkli dakikalar da yaşandı.
AK Parti’li eski milli futbolcu Alpay Özalan ile MHP’li eski milli futbolcu Saffet Sancaklı’nın odağında olduğu renkli tartışma tutanaklara şöyle yansıdı:
HEPİMİZİN SEVGİLİSİ OLARAK KALIN
- CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Alpay kardeşim, ben seni çok seviyorum ve çok da değer veriyorum, bir de Beşiktaşlıyım ben…
- Alpay Özalan: Ben Türk Millî Takımlıyım.
- Özkoç: Futboldan gelen, hepimizin sevdiği insanlarsınız. Sizi falanca partili görmüyoruz, bize yakışmayacak hareketlerde olman hepimizin canını acıtır. Rica ediyorum Meclis’te herkesin sevgilisi olarak kal.
-Özalan: Ben kavganın içerisinde değil, ayıran taraftaydım, yanlış görmüşsünüz. Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin fair play ödülü verdiği Türkiye’deki tek sporcuyum. Burada işbirliği içerisinde, ülkemizi daha ilerilere taşımak, daha büyük bir ülke olma yolunda hep birlikte, güç birliğinde olmak en büyük amacımdır. AK Parti’nin bir neferi olarak bundan da gurur duyuyorum efendim.
KULÜPLERİMİZ İFLAS ETTİ
-Saffet Sancaklı: Gecenin bu saatinde, bu gerginliğinde bile bir sporcu kardeşim hepimizi bir anda birleştirdi. Onun için demek ki bizi daha fazla konuşturmanız lazım. Tabii, Alpay ile benim bir kusurumuz var. Biz futbol oynadık Sayın Başkan. Bir futbol topu yarım kiloya yakındır. 70-80 kilometre hızla gelen yarım kiloluk bir cisme yirmi sene kafa attık. Ufak tefek hatalarımızda bizi lütfen mazur görün. Türk futbolu uçurumdan çoktan düşmüştür. Kulüplerin mali durumları o kadar kötü ki müsaade etsek konkordato ilan etmek zorundalar, çünkü kulüplerin hepsi iflas etmiş vaziyette.
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