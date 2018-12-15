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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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15.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

TBMM’de gündem futbol... Yarım kiloluk cisme 20 yıl kafa attık mazur görün

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
TBMM’de gündem futbol... Yarım kiloluk cisme 20 yıl kafa attık mazur görün

TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde iktidar ve muhalefet arasındaki arbedenin ardından renkli dakikalar da yaşandı.

AK Parti’li eski milli futbolcu Alpay Özalan ile MHP’li eski milli futbolcu Saffet Sancaklı’nın odağında olduğu renkli tartışma tutanaklara şöyle yansıdı:

HEPİMİZİN SEVGİLİSİ OLARAK KALIN

- CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Alpay kardeşim, ben seni çok seviyorum ve çok da değer veriyorum, bir de Beşiktaşlıyım ben…

- Alpay Özalan: Ben Türk Millî Takımlıyım.

- Özkoç: Futboldan gelen, hepimizin sevdiği insanlarsınız. Sizi falanca partili görmüyoruz, bize yakışmayacak hareketlerde olman hepimizin canını acıtır. Rica ediyorum Meclis’te herkesin sevgilisi olarak kal.

-Özalan: Ben kavganın içerisinde değil, ayıran taraftaydım, yanlış görmüşsünüz. Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin fair play ödülü verdiği Türkiye’deki tek sporcuyum. Burada işbirliği içerisinde, ülkemizi daha ilerilere taşımak, daha büyük bir ülke olma yolunda hep birlikte, güç birliğinde olmak en büyük amacımdır. AK Parti’nin bir neferi olarak bundan da gurur duyuyorum efendim.

KULÜPLERİMİZ İFLAS ETTİ

-Saffet Sancaklı: Gecenin bu saatinde, bu gerginliğinde bile bir sporcu kardeşim hepimizi bir anda birleştirdi. Onun için demek ki bizi daha fazla konuşturmanız lazım. Tabii, Alpay ile benim bir kusurumuz var. Biz futbol oynadık Sayın Başkan. Bir futbol topu yarım kiloya yakındır. 70-80 kilometre hızla gelen yarım kiloluk bir cisme yirmi sene kafa attık. Ufak tefek hatalarımızda bizi lütfen mazur görün. Türk futbolu uçurumdan çoktan düşmüştür. Kulüplerin mali durumları o kadar kötü ki müsaade etsek konkordato ilan etmek zorundalar, çünkü kulüplerin hepsi iflas etmiş vaziyette.

 

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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