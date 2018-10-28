TBMM’de 50 vekil artışına 1.9 milyon tadilat
TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, milletvekili sayısının 550’den 600’e çıkartılması nedeniyle yapılan tadilat ve düzenlemeler için 1 milyon 855 bin 447.87 TL harcandığını açıkladı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, vekil sayısının artmasından sonra yapılan tadilatlarla ilgili TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Özel’in sorularına yanıt veren TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop şu bilgileri aktardı:
“Milletvekili sayısındaki değişiklik kapsamında yeni teşkil edilen milletvekili odalarına yapılan tadilat ve düzenlemeler açık ihale usulü ile yapılmış olup 1 milyon 855 bin 447.87 TL bedel ile tamamlanmış, odaların tefrişi için mobilya ve IP telefon alımı da Devlet Malzeme Odası vasıtasıyla yaptırılmıştır.”
Şentop, Genel Kurul Salonu tadilatlarının ise darbe girişimi nedeniyle yaşanan hasarların giderilmesi için imzalanan 24 Ağustos 2016 tarihli protokolle KİPTAŞ sponsorluğunda yaptırıldığını söyledi.
HER VEKİL İÇİN 38 BİN TL
CHP’li Özel, “Yapılan harcamalar dikkate alındığında, anayasa değişikliğiyle arttırılan her bir milletvekili için yaklaşık 38 bin TL masraf yapıldığı görülmektedir. Bu masrafa Devlet Malzeme Ofisi vasıtasıyla alınan mobilyalar dahil değildir. Mobilyalar için yapılan masrafın dahil edilmesiyle bu rakam, daha da yükselecekti” diye yorumladı.
HALILAR 1 MİLYON 350 BİN
Şentop, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in yazılı sorularına verdiği yanıtta da 2017 yılı ve 2018 ağustos ayı arasında Meclis’e hizmet veren 258 aracın akaryakıt giderinin 5 milyon 839 bin 210 TL olduğunu belirtti. Yedi yıldır kullanılan bordo renkli halıların Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve diğer kamu kurumlarında kullanılmaya başlanan halılarla uyumlu olması amacıyla değiştirildiğini belirten Şentop, “20 Temmuz 2016 tarihli ‘başkanlık oluru’ gereği bordo halıların yüzde 100 yün turkuaz renkli halılarla değiştirilmesi kararlaştırıldı. Değiştirilen halıların küçültülerek kaymakamlıklara, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere verilmesi planlanmıştır. Şubat 2018’de yapılan ihale sonucu 1 milyon 350 bin lira fiyat üzerinden halılar turkuaz rengi halıyla değiştirilmiştir” dedi.
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