TBMM’de 50 vekil artışına 1.9 milyon tadilat

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTBMM’de 50 vekil artışına 1.9 milyon tadilat
GeriGündem TBMM’de 50 vekil artışına 1.9 milyon tadilat
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Rifat BAŞARAN/ANKARA
28.10.2018 - 19:51, Son Güncelleme:

TBMM’de 50 vekil artışına 1.9 milyon tadilat

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
TBMM’de 50 vekil artışına 1.9 milyon tadilat

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, milletvekili sayısının 550’den 600’e çıkartılması nedeniyle yapılan tadilat ve düzenlemeler için 1 milyon 855 bin 447.87 TL harcandığını açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, vekil sayısının artmasından sonra yapılan tadilatlarla ilgili TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Özel’in sorularına yanıt veren TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop şu bilgileri aktardı:
“Milletvekili sayısındaki değişiklik kapsamında yeni teşkil edilen milletvekili odalarına yapılan tadilat ve düzenlemeler açık ihale usulü ile yapılmış olup 1 milyon 855 bin 447.87 TL bedel ile tamamlanmış, odaların tefrişi için mobilya ve IP telefon alımı da Devlet Malzeme Odası vasıtasıyla yaptırılmıştır.”
Şentop, Genel Kurul Salonu tadilatlarının ise darbe girişimi nedeniyle yaşanan hasarların giderilmesi için imzalanan 24 Ağustos 2016 tarihli protokolle KİPTAŞ sponsorluğunda yaptırıldığını söyledi.

HER VEKİL İÇİN 38 BİN TL

CHP’li Özel, “Yapılan harcamalar dikkate alındığında, anayasa değişikliğiyle arttırılan her bir milletvekili için yaklaşık 38 bin TL masraf yapıldığı görülmektedir. Bu masrafa Devlet Malzeme Ofisi vasıtasıyla alınan mobilyalar dahil değildir. Mobilyalar için yapılan masrafın dahil edilmesiyle bu rakam, daha da yükselecekti” diye yorumladı.

HALILAR 1 MİLYON 350 BİN

Şentop, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in yazılı sorularına verdiği yanıtta da 2017 yılı ve 2018 ağustos ayı arasında Meclis’e hizmet veren 258 aracın akaryakıt giderinin 5 milyon 839 bin 210 TL olduğunu belirtti. Yedi yıldır kullanılan bordo renkli halıların Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve diğer kamu kurumlarında kullanılmaya başlanan halılarla uyumlu olması amacıyla değiştirildiğini belirten Şentop, “20 Temmuz 2016 tarihli ‘başkanlık oluru’ gereği bordo halıların yüzde 100 yün turkuaz renkli halılarla değiştirilmesi kararlaştırıldı. Değiştirilen halıların küçültülerek kaymakamlıklara, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere verilmesi planlanmıştır. Şubat 2018’de yapılan ihale sonucu 1 milyon 350 bin lira fiyat üzerinden halılar turkuaz rengi halıyla değiştirilmiştir” dedi.

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhuriyet’in 95. yıldönümünü kutluyoruz

İlber Ortaylı: Atatürk’ün hayalindeki ülke

Kabinede revizyon beklentisi

Oynak, taze, müsait, yollu TDK’da kalıyor