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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
24.02.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

TBMM yeni başkanını seçiyor

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TBMM yeni başkanını seçiyor

TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için görevinden istifa etmesinin, dilekçesinin de Genel Kurul'da okunmasının ardından Meclis'te bugün 29'uncu başkan seçilecek.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanlığı seçimi için Celal Adan başkanlığında toplanacak. Gizli oyla yapılacak seçimde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan 2 aday için dördüncü oylama yapılacak. Bu oylamada da en fazla oy alan aday, başkan seçilecek.

Meclis Başkanlığı için AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz aday oldu. AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu da yedek aday olarak başvuruda bulundu.

MHP, ŞENTOP'U DESTEKLEYECEK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün akşam sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, 'TBMM'nin 29'uncu başkanının seçileceği yarınki özel oturuma Milliyetçi Hareket Partisi tam kadro halinde katılıp AK Parti'nin değerli adayı Tekirdağ Milletvekili Sayın Mustafa Şentop'u eksiksiz destekleyecektir. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum' demişti.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (24.02.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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