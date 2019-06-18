TBMM TV canlı yayın ve frekans bilgileri
TBMM TV canlı yayın ekranı, mecliste görüşmeleri gerçekleşen kanun tekliflerini ve oylamalarını takip etmek isteyen kişilerin gündeminde yer alıyor. Televizyon ekranlarından izlenebildiği gibi internet üzerinden de takip edilebilen TBMM TV canlı yayını, birçok vatandaşın araştırdığı husus oldu. İşte, TBMM TV canlı yayınını takip etmek isteyenler için bazı detaylar
Meclis toplantılarının canlı olarak yayınlandığı TBMM TV, frekans bilgileri ve internet yayını ile takip edilebiliyor. Peki, TBMM TV canlı yayını nasıl izlenebilecek? İşte, canlı yayın linki ve detaylı bilgiler
TBMM TV CANLI YAYIN FREKANS BİLGİLERİ
TBMM TV canlı yayınını uydunuza eklemek için aşağıdaki frekans bilgilerini kullanabilirsiniz.
|Uydu Adı
|Frekans
|POL
|Sembol
|FEC
|Türksat 4A Batı 42ºE / Türkiye - Avrupa
|11.958
|V
|27500
|5/6
|Eutelsat 7A 7ºE - (10.762)
|10.762
|V
|30000
|3/4
D-Smart, Digitürk, Tivibu, Kablo TV ve Analog Kablo TV gibi platformlarda ise aşağıdaki kanal numaraları üzerinden izleyebilirsiniz.
|Digitürk
|D-Smart
|Tivibu
|Kablo TV
|Analog Kablo TV
|56
|103
|97
|133
|S 06
TBMM TV NEDİR?
2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nun 21. Maddesiyle de TBMM faaliyetlerini yansıtma görevi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Televizyonu'na verilmekte, faaliyetlerin ne ölçüde yansıtalacağının ise, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı arasında yapılan protokol ile belirleneceği hükme bağlanmaktadır.
TBMM TV NE ZAMAN CANLI YAYINDA?
TBMM Genel Kurulu toplantıları Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 14:00-19:00 saatleri arasında TRT-3 kanalından ve internet üzerinden; bunun dışındaki gün ve saatlerde çalışma yapılması durumunda ise sadece internet üzerinden canlı olarak yayınlanmaktadır.
Protokolün 5. Maddesi kapsamında yasama yılı açılışı, 23 Nisan özel birleşimi, bütçe görüşmeleri, hükümet programı, konuk yabancı devlet adamlarının parlamentodaki konuşmaları gibi özel hallerde, gün ve saate bakılmaksızın, Genel Kurul çalışmaları TRT-3 kanalından canlı olarak yayınlanmaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin TBMM'de gerçekleştirdikleri grup toplantıları, 1'er saat süreyle sınırlı olmak üzere,internet üzerinden canlı olarak yayınlanmaktadır.
TBMM Başkanı'nın kabul ve ziyaretleri, TBMM İhtisas komisyonları ile diğer komisyonların toplantıları, siyasi parti grup başkanvekilleri ile diğer milletvekilleri tarafından TBMM'de düzenlenen basın toplantıları, grup yöneticilerinin kabulleri, TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı'nın faaliyetleri, TBMM'de düzenlenen konferans, seminer gibi toplantılar, TBMM'ye sunulan tasarı ve teklifler ile kabul edilen kanunlar haberleştirilerek, Genel Kurul çalışmalarının dışındaki uygun zamanlarda yayınlanmaktadır.
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