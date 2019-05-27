TBMM Meclis TV canlı yayını için TV frekansı nedir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTBMM Meclis TV canlı yayını için TV frekansı nedir?
GeriGündem TBMM Meclis TV canlı yayını için TV frekansı nedir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
27.05.2019 - 15:30, Son Güncelleme:

TBMM Meclis TV canlı yayını için TV frekansı nedir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TBMM Meclis TV canlı yayını için TV frekansı nedir?

TBMM Meclis TV canlı yayın frekans bilgileri, oturumları anlık olarak takip etmek isteyen birçok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. TBMM TV canlı yayını nasıl izlenir? İşte, internet üzerinden ve TV'den canlı yayın için bazı bilgiler

TBMM TV canlı yayını, uydu, dijital platform ve internet üzerinden canlı olarak izlenebiliyor. TBMM TV'nin canlı yayın frekans bilgilerine aşağıdaki verilerden ulaşabilirsiniz.

TBMM TV CANLI YAYIN FREKANS BİLGİLERİ

Uydu AdıFrekansPOLSembolFEC
Türksat 4A Batı 42ºE / Türkiye - Avrupa11.958V275005/6
Eutelsat 7A 7ºE - (10.762)10.762V300003/4

 

DigitürkD-SmartTivibuKablo TVAnalog Kablo TV
5610397133S 06

CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TBMM TV NEDİR?

2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nun 21. Maddesiyle de TBMM faaliyetlerini yansıtma görevi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Televizyonu'na verilmekte, faaliyetlerin ne ölçüde yansıtalacağının ise, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı arasında yapılan protokol ile belirleneceği hükme bağlanmaktadır.

TBMM TV NE ZAMAN CANLI YAYINDA?

TBMM Genel Kurulu toplantıları Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 14:00-19:00 saatleri arasında TRT-3 kanalından ve internet üzerinden; bunun dışındaki gün ve saatlerde çalışma yapılması durumunda ise sadece internet üzerinden canlı olarak yayınlanmaktadır.

Protokolün 5. Maddesi kapsamında yasama yılı açılışı, 23 Nisan özel birleşimi, bütçe görüşmeleri, hükümet programı, konuk yabancı devlet adamlarının parlamentodaki konuşmaları gibi özel hallerde, gün ve saate bakılmaksızın, Genel Kurul çalışmaları TRT-3 kanalından canlı olarak yayınlanmaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin TBMM'de gerçekleştirdikleri grup toplantıları, 1'er saat süreyle sınırlı olmak üzere,internet üzerinden canlı olarak yayınlanmaktadır.

TBMM Başkanı'nın kabul ve ziyaretleri, TBMM İhtisas komisyonları ile diğer komisyonların toplantıları, siyasi parti grup başkanvekilleri ile diğer milletvekilleri tarafından TBMM'de düzenlenen basın toplantıları, grup yöneticilerinin kabulleri, TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı'nın faaliyetleri, TBMM'de düzenlenen konferans, seminer gibi toplantılar, TBMM'ye sunulan tasarı ve teklifler ile kabul edilen kanunlar haberleştirilerek, Genel Kurul çalışmalarının dışındaki uygun zamanlarda yayınlanmaktadır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Kızının cansız bedenini görünce dayanamadı
İşte Türkiye'nin ilk yerli ve milli sismik araştırma gemisi...
İstanbul'daki operasyonda şaşırtan fotoğraf
İstanbul’da dehşet anları!Eşiyle kavga etti, terör estirdi