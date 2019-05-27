TBMM Meclis TV canlı yayını için TV frekansı nedir?
TBMM Meclis TV canlı yayın frekans bilgileri, oturumları anlık olarak takip etmek isteyen birçok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. TBMM TV canlı yayını nasıl izlenir? İşte, internet üzerinden ve TV'den canlı yayın için bazı bilgiler
TBMM TV canlı yayını, uydu, dijital platform ve internet üzerinden canlı olarak izlenebiliyor. TBMM TV'nin canlı yayın frekans bilgilerine aşağıdaki verilerden ulaşabilirsiniz.
TBMM TV CANLI YAYIN FREKANS BİLGİLERİ
|Uydu Adı
|Frekans
|POL
|Sembol
|FEC
|Türksat 4A Batı 42ºE / Türkiye - Avrupa
|11.958
|V
|27500
|5/6
|Eutelsat 7A 7ºE - (10.762)
|10.762
|V
|30000
|3/4
|Digitürk
|D-Smart
|Tivibu
|Kablo TV
|Analog Kablo TV
|56
|103
|97
|133
|S 06
TBMM TV NEDİR?
2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nun 21. Maddesiyle de TBMM faaliyetlerini yansıtma görevi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Televizyonu'na verilmekte, faaliyetlerin ne ölçüde yansıtalacağının ise, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı arasında yapılan protokol ile belirleneceği hükme bağlanmaktadır.
TBMM TV NE ZAMAN CANLI YAYINDA?
TBMM Genel Kurulu toplantıları Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 14:00-19:00 saatleri arasında TRT-3 kanalından ve internet üzerinden; bunun dışındaki gün ve saatlerde çalışma yapılması durumunda ise sadece internet üzerinden canlı olarak yayınlanmaktadır.
Protokolün 5. Maddesi kapsamında yasama yılı açılışı, 23 Nisan özel birleşimi, bütçe görüşmeleri, hükümet programı, konuk yabancı devlet adamlarının parlamentodaki konuşmaları gibi özel hallerde, gün ve saate bakılmaksızın, Genel Kurul çalışmaları TRT-3 kanalından canlı olarak yayınlanmaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin TBMM'de gerçekleştirdikleri grup toplantıları, 1'er saat süreyle sınırlı olmak üzere,internet üzerinden canlı olarak yayınlanmaktadır.
TBMM Başkanı'nın kabul ve ziyaretleri, TBMM İhtisas komisyonları ile diğer komisyonların toplantıları, siyasi parti grup başkanvekilleri ile diğer milletvekilleri tarafından TBMM'de düzenlenen basın toplantıları, grup yöneticilerinin kabulleri, TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı'nın faaliyetleri, TBMM'de düzenlenen konferans, seminer gibi toplantılar, TBMM'ye sunulan tasarı ve teklifler ile kabul edilen kanunlar haberleştirilerek, Genel Kurul çalışmalarının dışındaki uygun zamanlarda yayınlanmaktadır.
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