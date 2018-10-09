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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
09.10.2018 - 20:08, Son Güncelleme:

TBMM içtüzük değişiklik teklifi Genel Kurul'da

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TBMM içtüzük değişiklik teklifi Genel Kurul'da

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, teklifle, Anayasa'da yapılan değişikliklerin İçtüzüğe dercedildiğini, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinden sonra işlevsiz kalan hükümlerin İçtüzükten ayıklandığını bildirdi.

TBMM Genel Kurulu'nda, TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesine başlandı.

Teklifin tümü üzerinde konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, teklifin hazırlık aşamasında, TBMM Genel Kurulundaki konuşma süreleri, soru sorma usulleri, komisyonların çalışma usulleri gibi, Meclis'in çalışma yöntemi konusunda çeşitli tekliflerde bulunduklarını ve şimdi bunu görüşeceklerini belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mart ayında yapılacak yerel seçimler için, "Bana kimse akrabası için gelmesin." dediğini anımsatan Ağıralioğlu, "Devlette yer alan yöneticilerin, eş, dost ve akrabalarının belli makamlara atanması konusunda en kötü dönemi yaşıyoruz." iddiasında bulundu. Yavuz Ağıralioğlu, ekonominin "nefes alamaz" hale geldiğini öne sürerek, "Hutbelerle de engellenemez bir stokçuluk ile karşı karşıyayız." dedi. Ağıralioğlu, Hükümete, "Türkiye'ye yatırıma çağırdığınız insanlara, yatırımcılara, 'başınıza bir şey gelirse beni arayın' demeyin. Çünkü, bu hukukta oturmamış ülkelerin beylik lafıdır. Yatırımcı bu lafı duyarsa gelmez." diye seslendi.

'KESİN HESAP VEYA DENETİM KOMİSYONLAR KURULSUN'
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da teklifle getirilen yeni düzenlemeleri anlattı. Meclis'te kesin hesap veya denetim komisyonlarının kurulması gerektiğine işaret eden Akçay, bu komisyonların kurulmasının Meclis'in daha etkin olmasını sağlayacağını belirtti. Erkan Akçay, çocuk hakları ile yerel yönetim komisyonlarının kurulmasının da gelecekteki İçtüzük çalışmalarında ele alınacak konular arasında yer alması gerektiğini vurguladı.

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, tekliflerin komisyon görüşmelerinde, komisyon başkanlarının konuşmasının ardından kameraların dışarı çıkartılmasını eleştirdi. Muhalefetin de sözünün söylemesine imkan tanınmasının önemine değinen Bilgen, "Herkes belirli süreler içerisinde söyleyeceği sözünü söylesin, sonra görüşmelere geçilsin." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, bu uzlaşmanın sadece İçtüzük'te değil, diğer yasa görüşmeleri ile Anayasa müzakerelerinde de devam etmesini istedi.

'İŞLEVSİZ KALAN HÜKÜMLER İÇTÜZÜKTEN AYIKLANDI'
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, teklifle, Anayasa'da yapılan değişikliklerin İçtüzüğe dercedildiğini, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinden sonra işlevsiz kalan hükümlerin İçtüzük'ten ayıklandığını kaydetti. Teamül olan bazı hükümlerin İçtüzük hükmü haline getirildiğini ve tereddüt olan konuların net hale getirildiğini belirten Akbaşoğlu, teklifteki diğer düzenlemeleri de anlattı.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Yasama ve yürütme arasındaki sert kuvvetler ayrılığı ilkesine bağlı olarak, yürütmenin Meclis'te temsil edileceği istisnai hallerin ortaya konulması, milletlerarası anlaşmaların kabul edilmesinin belirlenmesi ve denetim yollarının açıklığa kavuşturulması gibi düzenlemeler de İçtüzük'le belirlenmiştir." ifadesini kullandı.

Akbaşoğlu, parlamenter hükümet sisteminde vatana ihanet dışında başka bir sorumluluğu olmayan Cumhurbaşkanının, siyasi, hukuki ve idari sorumluluklarının yanında cezai sorumluluğununun da İçtüzüğe dercedildiğini aktardı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (09.10.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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