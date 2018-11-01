TBMM için ‘külliye’ atışması
MECLİS Başkanvekili Mustafa Şentop, eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın döneminden itibaren “TBMM” için “Külliye” tanımının kullanılmasını, yerleşkenin mimarı Clemens Holzmeister ile birlikte çalışan Türk mimar Ziya Payzın’ın “Kemal Paşa Külliyesi” tanımıyla savundu.
Plan-Bütçe Komisyonu’nda TBMM’nin 2019 bütçesi görüşülürken “külliye” kavramı tartışıldı. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, “Yeni bir tanımlama uydurmaya çalışmayın. ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir buranın adı, ‘külliye’ olamaz” derken, CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan da “TBMM Başkanı külliye başkanı değil” diye itiraz etti. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise “Demokratik ve laik bir devlet olma iddiasında olan Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz, Meclis’i bir külliye olarak tanımlanamaz. Çünkü külliye caminin etrafındaki müştemilattır. Ben bir Hıristiyanım, yani sonuç olarak bun beni kapsamıyor. Daha çoğulcu, daha kapsayıcı ifadelerle bunları yapmamız lazım. Siz ideolojik bakışınıza göre bunu yapıyorsunuz” dedi. AK Partili Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, “Hiç kimse TBMM’yi tartışmaya açamaz zaten. Mesele o değil. ‘Yerleşke’ yerine ‘külliye’ adını kullandı. Siz de ‘yerleşke’ dersiniz, ‘kampus’ dersiniz” görüşünü dile getirdi.
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