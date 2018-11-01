TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplandı
TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, Devlet İstihbarat Hizmetleri İle Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2017 yılı Raporu'nun görüşmelerine başladı.
Komisyon, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında toplandı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, Devlet İstihbarat Hizmetleri İle Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2017 yılı Raporu'nun görüşmelerine başlandığı açıklandı.
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