TBMM Başkanı Yıldırım'dan yeni yıl mesajı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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İHA
31.12.2018 - 16:33, Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Yıldırım'dan yeni yıl mesajı

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TBMM Başkanı Yıldırım'dan yeni yıl mesajı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım yeni yıl mesajı yayınladı. Yıldırım yayınladığı mesajda, "2019 yılına, daha büyük ümitlerle ve yeni hedeflerle başlıyoruz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, yeni yıl mesajı yayınlayarak 2019 yılının bütün insanlık için hayırlı olmasını diledi. "2019 yılına, daha büyük ümitlerle ve yeni hedeflerle başlıyoruz" ifadelerinin kullanıldığı mesajın tam metni şöyle:
“Yeni bir miladi yıla daha merhaba diyoruz. 2019’un hepimiz için mutlu, huzurlu başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum.
2018 yılında ülkemiz tarihi nitelikte dönüşümlere tanıklık etti. Parlamenter Sistem’den Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçtiğimiz bu yıl ülkemiz ve milletimiz için pek çok yeniliği de beraberinde getirdi.
Bu yıl ülkemizin belası milletimizin birliği ve kardeşliği için terörle etkin mücadelenin devam ettiği bir yıl olması yanında, ekonomik ve sosyal manada birçok zorlukla mücadele ettiğimiz bir sene oldu. Tarihi tecrübelerimizin ışığında, akıl ve bilgi ile içeride ve dışarıda karşılaştığımız zorlukları aşmanın gururunu birlikte paylaştık.
2019 yılına, daha büyük ümitlerle ve yeni hedeflerle başlıyoruz.
Türkiye’yi 21’inci yüzyılın lider ülkesi yapmak için geçen yıl başlattığımız yeniden yapılanma çalışmalarının olumlu sonuçlarını bu yıldan itibaren alacağımıza inanıyorum.
Aziz milletimizin bizlere olan inanç ve desteği ile yarının güçlü ve müreffeh Türkiye’sini meydana getirmek için yeni yılda daha fazla gayret göstereceğiz.
Temel hak ve özgürlüklere yönelik her türlü tehdidi bertaraf edip, demokrasimizi kökleştirmek için bütün gücümüzle çalışacağız.
Bu vesileyle aziz milletimizin ve İstanbullu hemşehrilerimin yeni yılını tebrik ediyorum. 2019 yılının ülkemiz, milletimiz ve gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimiz başta olmak üzere, bütün insanlık için hayırlı olmasını diliyorum.”

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