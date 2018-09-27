TBMM Başkanı Yıldırım'dan son dakika açıklaması
TBMM Başkanı Binali Yıldırım MHP’nin af teklifiyle ilgili olarak, “Cumhurbaşkanımız bu kez kapıları kapatmış gözükmüyor” dedi.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Özbekistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Yıldırım, MHP'nin af teklifine ilişkin, "Doğrusu benim Meclis Başkanı olarak yapacağım; Meclis'e gelen bu af teklifini diğer kanun teklifleri gibi ilgili komisyonlara göndermek. Ondan sonrası partilerin kararıdır. İşte müzakere olacak, uzlaşılacak yahut uzlaşılmayacak, bir şekilde iş bir noktaya gelecek. Yani detaylarına girdikçe belki bazı düzeltmelerle yeni bir şekil verilip yol alınabilir. Bunlar tamamen varsayımlar" dedi.
"CUMHURBAŞKANIMIZ KAPILARI KAPATMIŞ GÖZÜKMÜYOR"
Yıldırım , şöyle devam etti:
"Afla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız kapıları bu sefer kapatmış gibi gözükmüyor. Biliyorsunuz geçmişte yapılan aflarda kapsam çok genişlemiş. Çok genişleyince kamu vicdanı rahatsız olmuş, beklenen fayda sağlanamamış. Burada belki bu detaylara çok daha dikkat etmekte yarar var. İşte organize suçlar, şunlar-bunlar, yani onların sınırı nereden çizilecek, onlara bakmak gerekiyor." (NTV)
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