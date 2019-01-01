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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AA
01.01.2019 - 01:02, Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Yıldırımdan itfaiyeye yeni yıl ziyareti

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TBMM Başkanı Yıldırımdan itfaiyeye yeni yıl ziyareti

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "İstanbul'un geleceği için, gelecek 5 yıl için, ilçelerle büyükşehirle en güzel çocukluk, gençlik ve üniversite yıllarımın geçtiği bu şehre hizmet üzere İstanbulluların arzusuna, Cumhurbaşkanımız ve partimizin kararına bağlı olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday oldum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Allah bizi bu yolda mahcup etmesin." dedi

 

Yıldırım, yılın son saatlerinde Ümraniye İtfaiye İstasyonu'nu ziyaret ederek, çalışanların yeni yılını tebrik etti.

İstanbul İtfaiyesi'nin geçmişini ve başarılarını anlatan Yıldırım, "Cumhuriyetin daha yüz yılı doldurmayan bir geçmişi var. Ama itfaiye teşkilatımızın 300 yıldan fazla bir geçmişi var. Demek ki Osmanlı'nın son 200 yılına damgasını vurmuş bir teşkilat. Bugün sadece 50'den fazla olay olmuş. İhbar değil. Müdahale edilmiş. İnsanların malı ve canı kurtarılmış." diye konuştu.

İtfaiyecilerin çok mukaddes bir görev yaptığını dile getiren Yıldırım, hayat kurtarmanın çok önemli olduğunu söyledi. İtfaiyecilerin görev esnasında kendi canlarını tehlikeye attığını anımsatan Yıldırım, emeğinin hakkını en çok hak edenlerin başında itfaiye teşkilatının geldiğini kaydetti.

TBMM Başkanı Yıldırım, 2018'de önemli bir seçimi geride bıraktıklarını anımsatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı'nı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı millet yüzde 52,6 gibi bir oyla seçti. Önümüzdeki 5 yıl ülkemizin, milletimizin beklentilerini karşılayacak hizmetleri yapacağız. Yine, 2018'de yeni sistemin Meclis'i oluşturuldu. Bu Meclis'in de ilk Başkanlığını milletimizden aldığımız yetkiyle milletvekillerimiz bizi seçerek bu onurlu göreve getirdi. 2019'a girdiğimiz şu saatlerde İstanbul'dayız. İstanbul'un geleceği için, gelecek 5 yıl için, ilçelerle büyükşehirle en güzel çocukluk, gençlik ve üniversite yıllarımın geçtiği bu şehre hizmet üzere İstanbulluların arzusuna, Cumhurbaşkanımız ve partimizin kararına bağlı olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday oldum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Allah bizi bu yolda mahcup etmesin."

AK Parti'nin 16 yılda Türkiye'yi nereden nereye taşıdığını herkesin bildiğini anlatan Yıldırım, İstanbul'a olan aidiyetini ve hislerini aktardı. Yıldırım, AK Parti'nin Türkiye'de geçmiş 16 yılda ulaştırma ve haberleşme alanlarında yaptığı devrimlerini anımsattı.

TBMM Başkanı Yıldırımdan itfaiyeye yeni yıl ziyareti

"YENİ YILA BÜYÜK UMUTLARLA GİRİYORUZ"

Yeni yıla büyük umutlarla girdiklerini ifade eden Yıldırım, şunları söyledi:

"2018'de bazı sıkıntılar yaşadık. Zorluklarımız var. Bu zorluklar 2019'da da bir miktar olabilir. Ama şunu bilin, İstanbullular şunu bilsin, biz zorlukları aşa aşa geldik. Hiçbir zorluğun arkasına mazeret olarak sığınmadık. Üzerine gittik. Darbecilerin, FETÖ'cülerin, kumpasçıların üzerine gittik. Elhamdülillah bugünlere geldik. Ülkemizi içeriden ve dışarıdan parçalamaya çalışan alçaklara göz açtırmadık. Teröristlere, Afrin'de Fırat Kalkanı bölgesinde, Anadolu'nun her köşesinde bulundukları yerleri onlara dar ettik. Bugün İstanbul'da, Türkiye'nin 81 vilayetinde vatandaşlarımız artık rahat bir şekilde evlerine, iş yerlerine, dağa, bayıra, yola gidebiliyorsa kahraman Mehmetlerimizin, askerlerimizin, polisimizin, korucularımızın yurdun her karış toprağında gece gündüz eli tetikte tuttuğu nöbetler sayesindedir. Bütün güvenlik güçlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun."

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Yıldırım'a ziyaretinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve AK Parti'nin Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım eşlik etti.

Konuşması sonrasında Yıldırım'a çini tabak ve tablo hediye edildi.

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