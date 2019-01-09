TBMM Başkanı Yıldırım yerel yönetimler sempozyumunda konuştu
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda konuştu.
Binali Yıldırım şunları söyledi:
Sadece İstanbul'da 18-35 yaş arası 2,5 milyon seçmen var.
İstanbul seçiminin sonucunu belirleyecek bir seçmen var.
İlk defa cumhuriyet tarihinde milletin iradesiyle 16 Nisan 2017 tarihinde kabul edilen anayasa değişikliği gerçekleştirdik.
Yeni sistemle karar verme süreçleri hızlandı.
Belediyelerimizin en önemli konusu ulaşımdır alt yapıdır çevredir. İstanbul da bundan farklı değildir.
İstanbul gibi büyük şehirlerde trafik sorunu yüzde yüz çözülebilir değildir.
Amaç araçların değil insanların taşınmasıdır.
İstanbul'a projelerimizi bu kampanya sürecinde açıklayacağız. Her şeyden önce projemiz şudur; İstanbul'un deprem tehdidini ortadan kaldıracak çalışmalar, yeşil alan ve çevre hassasiyetini sonuna kadar gözetecek bir yönetim anlayışı ve ulaşımın trafiğin eziyet olmaktan çıkacağı bir şehre dönüşmesi.
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