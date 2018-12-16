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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
16.12.2018 - 18:41, Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Yıldırım Macaristan'a gitti

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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Macaristan'a yapacağı ziyarete ilişkin, "TBMM'yi temsilen yapacağımız bu ziyaret ile ülkelerimiz ve halklarımız arasında tarihten gelen samimi ilişkilerimizi daha ileri taşımayı hedefliyoruz." dedi.

Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver'in daveti üzerine, Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Kocaeli Milletvekili ve Türkiye-Macaristan Dostluk Grubu Başkanı Cemil Yaman, Ankara Milletvekili ve İdare Amiri Erkan Haberal ile Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ile Macaristan'a ziyaret gerçekleştireceklerini belirten Binali Yıldırım, bu yılın Türkiye ile Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin 95'inci yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Tarihten kültüre, bilimden sanata, savunmadan eğitime, tarımdan mimariye kadar her alanda Macaristan'la ilişkilerin sürdüğünü dile getiren Yıldırım, iki ülke arasındaki ilişkilerin ayrıca NATO ortaklığı çerçevesinde de gelişmeye devam ettiğini kaydetti.

TBMM Başkanı Yıldırım, 2013'te Macaristan ile Türkiye'nin ilişkilerinin "stratejik ortaklık" seviyesine yükseltildiğine dikkati çekerek, bu bağlamda Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği 3'üncü Toplantısı'nı, başbakanlığı döneminde, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile geçen yıl Ankara'da gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Dost ülke Macaristan'ın Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine de güçlü destek veren ülkelerin başında geldiğine işaret eden Yıldırım, bu desteklerinden dolayı Macaristan Hükümeti'ne teşekkür etti.

"BÖLGESEL KONULARI DA ELE ALACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ekim ayında Macaristan'ı ziyaret ettiğini, bu ziyarette ilişkilerin her alanda daha ileri götürülmesi için karar alınarak yeni hedeflerin konulduğunu anımsatan Binali Yıldırım, şöyle konuştu:

"TBMM'yi temsilen yapacağımız bu ziyaret ile ülkelerimiz ve halklarımız arasında tarihten gelen samimi ilişkilerimizi daha ileri taşımayı hedefliyoruz. Macaristan Meclis Başkanı Sayın Köver, geçtiğimiz ay sonu TÜRKPA Genel Kurulu vesilesiyle ülkemize gelmişti. Budapeşte'de yapacağımız görüşmede, Meclislerimiz arasındaki ilişkilerin yanı sıra ülkeler arasındaki ilişkileri, bölgesel ve uluslararası konuları da ele alma fırsatı bulacağız. Sayın Meclis Başkanı, Başbakan ile görüşme imkanı olacak. Böylece günübirlik ziyaretimizi tamamlamış olacağız. Bu ziyaretin ülkemiz-Macaristan ilişkileri bakımından hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Yıldırım ve beraberindekiler, açıklamanın ardından özel uçak "ANA" ile Macaristan'a hareket etti.

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