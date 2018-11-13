TBMM Başkanı Yıldırım Belarus'a gidiyor
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Belarus ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanı Yıldırım, 'Siyasi herhangi bir sorunumuzun olmadığı Belarus'un bundan sonraki, Türkiye-Belarus ilişkilerinde de 1 milyar dolar ticaret hedefimizin yakalanması adına çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdüreceğiz.' dedi.
İşte Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:
"Belarus'un bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olarak bu ülke ile Türkiye'nin dostane ilişkilerini geliştirmesi en büyük hedefimizdir. İşbirliğimiz bu alanda olumlu bir şekilde seyretmektedir.
Özellikle son zamanlarda üst düzeyli temasların giderek artması, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin de gelişmesine vesile olmaktadır.
Bilindiği gibi 2016 yılında sayın Cumhurbaşkanımızın resmi ziyaretinden sonra önemli bir ilişkilerde ivme sağlanmış ve geldiğimiz an itibariyle gerek Belarus'ta Türk yatırımları, gerek Belaruslu yatırımcıların faaliyetlerinde kayda değer artışlar gözlenmektedir. Siyasi herhangi bir sorunumuzun olmadığı Belarus'un bundan sonraki, Türkiye-Belarus ilişkilerinde de 1 milyar dolar ticaret hedefimizin yakalanması adına çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdüreceğiz.
2019 yılının ilk çeyreğinde veya yarısında Belarus Cumhurbaşkanı'nın bir resmi ziyareti söz konusu olacak. Bir çok alanda da anlaşma imzalanacaktır."
Yorumları Göster
Yorumları Gizle