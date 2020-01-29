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Gündem
AA
Haber Giriş: 29.01.2020 - 10:23,Son Güncelleme:/

TBMM Başkanı talimat verdi! Meclis'te depremzedelere yardım kampanyası başlatıldı

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TBMM Başkanı talimat verdi! Meclis'te depremzedelere yardım kampanyası başlatıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un talimatıyla milletvekilleri ve Meclis personeli nezdinde Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere katkı sağlamak amacıyla yardım kampanyası başlatıldı

Meclis Başkanı Şentop'un talimatıyla düzenlenen yardım kampanyasına ilişkin duyuru yazısı, Meclis İdare Amiri ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan'ın imzasıyla milletvekillerine, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun imzasıyla da personele gönderildi.

Söz konusu duyuruda, Cumhurbaşkanlığı tarafından AFAD Başkanlığınca koordine edilmek üzere ülke çapında bir kampanya başlatıldığı anımsatılarak, kampanyaya katılmak isteyenler için Halkbank'ta hesap açıldığı belirtildi.

Kampanyaya göre, yardımda bulunmak isteyen milletvekilleri ve Meclis personeli, Halkbank TBMM Şubesi'nde açılan hesaba para yatırabilecek. Toplanan yardımlar, AFAD Başkanlığının belirlediği hesaba aktarılacak.

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