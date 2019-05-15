TBMM Başkanı Şentop’tan TBMM’deki terör eylemi girişimi ile ilgili açıklama

Şentop, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Çerçevesinde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile KKTC, Almanya, Fransa, Avusturya, Hollanda, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve 81 ilden gelen temsilci gençleri TBMM Tören Salonu'nda kabul etti.



Programdan sonra, basın mensuplarının DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen 2 kişinin gerçekleştirdiği eyleme ilişkin sorularını yanıtlayan Şentop, tüm milletvekillerine, personele ve özellikle de terör örgütü bağlantısı tespit edilen şüphelilerin fiziken zarar verdiği Meclis çalışanlarına geçmiş olsun temennisinde bulundu.



Ziyaretçi olarak gelen iki kişiden erkek olanın içeri girdiğini, kadının ise ziyaretçi kabul salonunda beklediğini belirten Şentop, erkek şüphelinin yaklaşık 1,5 saat içeride kaldıktan sonra dışarı çıkarak bekleme salonuna gittiğini, burada iki şüphelinin birlikte yaklaşık 1-1,5 saat daha vakit geçirdiğini anlattı.



İki şüphelinin daha sonra birlikte içeriye girmek istediğini ancak kadın şüphelinin Meclise giriş yasağı olduğunun tespit edildiğini ifade eden Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kendilerine bunu izah etmeye çalışan halkla ilişkiler görevlimize, erkek olan arkadan saldırarak, boğazından sıkıyor. Oradaki güvenlik güçlerimizin müdahalesiyle etkisiz hale getiriyorlar. Daha sonra savcılık zaten olaya el koydu, soruşturma şu an devam ediyor. Meclisimizde güvenlikle ilgili gerçekten iyi işleyen bir sistem var. Buradaki, güvenlik görevlisi arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, kendilerine hassasiyetleri için teşekkür ediyorum. Giriş yaptıkları andan itibaren kendileriyle ilgili bütün bilgiler, örgüt üyeliği dahil olmak üzere, ilgili birimlerimiz tarafından öğreniliyor. Bu şekilde gerekli takipleri yapılıyor."



Şentop, bir gazetecinin salı günü Meclise çok fazla ziyaretçi geldiğini hatırlatarak, bu kişilerin güvenlik soruşturmalarının nasıl yapıldığını sorması üzerine Şentop, "Meclisimiz, milletimizin en fazla ziyaret ettiği yerdir. Bilhassa partilerimizin grup toplantılarının olduğu salı günleri, ortalama 30 binin üzerinde kişi Meclisimize giriş yapıyor. Meclis'te, giriş yapan herkesin güvenlikle ilgili bilgilerini derleyen, bunun anında veya en kısa zamanda tespitine imkan veren bir sistem var. O anlamda güvenlikle ilgili, giriş çıkış anlamında, kontrol bütünüyle güvenlik güçlerimizin elinde." şeklinde konuştu.



Yeni güvenlik önlemleri alınıp alınmayacağına dair soruya da Şentop, "Bunu tekrar değerlendiriyoruz. Bununla ilgili toplantılar yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğünden arkadaşlarımız da geldiler, gerekli incelemeler yapılıyor. İlave bir şey gerekirse yapılır ama buradaki güvenlikle ilgili sistemin iyi bir sistem olduğunu söyleyebilirim." yanıtını verdi.



Şüphelilerin aranırken nasıl Meclis'e girerek CHP Milletvekili Mahmut Tanal ile görüştüğünün sorulması üzerine Şentop, içeri giren erkek zanlının aranmadığını, aranmış olsa bununla ilgili bilginin güvenlik görevlilerinin ekranına düşeceğini söyledi.



Kadın zanlı hakkında da örgüt üyeliğinden değil başka bir suçtan yakalama kararı bulunduğunu ifade eden Şentop, kadın zanlının zaten içeriye giriş yapmadığının altını çizdi. Şentop, "Giren kişinin örgüt üyeliğine dair istihbari bilgi var ama kendisiyle ilgili bir mahkeme kararı yok." dedi.



Milletvekillerine bölgelerinden çeşitli talepler geldiğini, bunların çoğu zaman milletvekillerine intikal etmediğini, danışmanlar tarafından değerlendirildiğini anlatan Şentop, şunları kaydetti:



"Bunlar arasında tanıdığınız da tanımadığınız da olabiliyor. Bu anlamda olayın belli bir milletvekili ile doğrudan ilişkilendirilmesi bence yanlış olur. Bazen milletvekili, seçim bölgesinden hiç tanımadığı kişilerle kalabalık içerisinde görüşebiliyor. Bu sebeple, soruşturma bağlamında böyle bir ilişkinin şu anda pek bir kıymet ifade ettiğini düşünmüyorum. Ama şunu söylemek isterim, bilhassa milletvekillerimizin de danışman arkadaşlarımızın da bu konularda biraz daha dikkatli hareket etmelerini öneririm. Çünkü, burada sadece belli şahısların, milletvekillerimizin değil Meclisimizin de güvenliği söz konusu. O anlamda güvenlik görevlililerimizin giriş çıkışlarla ilgili aldığı tedbirler kimseyi rahatsız etmemeli, milletvekili arkadaşlarımızı da çalışan bürokrat arkadaşlarımız da. Bunlar hem bizim hem Meclisimizin güvenliği için alınan tedbirlerdir."