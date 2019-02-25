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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
25.02.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop'tan Anıtkabir'e ziyaret

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TBMM Başkanı Şentop'tan Anıtkabir'e ziyaret

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem Başkanlık Divanı üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

TBMM Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Celal Adan, Levent Gök, Mithat Sancar ve diğer Başkanlık Divanı üyeleriyle Anıtkabir'e gelen Şentop, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşuna bulundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Şentop, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Şentop, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
"Aziz Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi 27'nci Dönem Başkanlık Divanının yeni başkan ve üyeleri olarak huzurunuzdayız. Kurtuluş mücadelemizin başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı ve devletimizin kurucu lideri olarak asil milletimize emanet ettiğiniz 'eserinizi' hür ve bağımsız bir şekilde yaşatmak için görev yapıyoruz.  Milli iradeden aldığımız güçle devletimizi ve milletimizi daha büyük hedeflere ulaştırmak için gayret ediyor, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için istikbale doğru büyük bir güvenle ilerliyor, şerefli milletimizin ve ilelebet payidar kalacak devletimizin bekasını her şeyin üstünde tutuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak, milletimizi huzur ve refah içinde yaşatmak için büyük bir azim ve inançla çalışıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Şentop, engelli kızıyla Anıtkabir'e gelen bir babayla da sohbet etti, kızın sağlığı hakkında bilgi aldı.

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