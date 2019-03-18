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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Besti KARALAR/ANKARA (DHA)
18.03.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop'tan '18 Mart' mesajı

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TBMM Başkanı Şentop'tan '18 Mart' mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü mesajında "Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin kudret ve cesaretini bir kez daha göstermesi bakımından hafızalarımızdan bir an olsun çıkmaması gereken bir büyük destandır" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, mesajında tarihe yön vermesiyle tanınan Türk milletinin büyük başarılarından birisinin Çanakkale Zaferi olduğunu bildirdi. Barbarlığa ve istilaya karşı vatan savunmasının, tasalluta karşı direncin, zulme karşı onurun en abidevi örneklerinden olan Çanakkale Zaferi'nin, yalnızca Türk milleti için değil yeryüzünün bütün ezilen toplumları için ilham veren bir niteliğe sahip olduğunu vurgulayan Şentop, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bu ilham, diriliğini günümüzde de muhafaza etmektedir. Çanakkale Boğazı'na kirli niyetleriyle ve kibirli halleriyle hücum eden istila heveslilerinin karşısında vakur ve çelikten bir irade kesilen Mehmetçik, bu dirayete milletimizin evladı olmasından ötürü sahipti. İstilacılar Çanakkale önlerine Irresistible, Inflexible, Agamemnon zırhlılarıyla geldiler. Fakat bu zırhlıların isminde bile kendini gösteren kibir karşısında Mehmetçik, Nusret ile zafer hattını çekmesini bildi. O gün Nusret ile zafere yürüyen Mehmetçik kim ise bugün de dünyanın her yerinde teröre, istilaya, sömürüye karşı, insani değerleri savunan Mehmetçik odur. Bugün Türkiye için mücadele ederken hayatını bu yüce davaya azık eden şehitlerimiz, birkaç dakika sonra şehit olacağını bile bile sipere girerken bir an olsun korku emaresi göstermeyip düşmanı yok eden Çanakkale kahramanlarının öz evladıdır."

'BİZLERE BÜYÜK VE İBRETLERLE DOLU BİR MİRAS BIRAKMIŞTIR'

Mustafa Şentop, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin kudret ve cesaretini bir kez daha göstermesi bakımından hafızalardan bir an olsun çıkmaması gereken bir büyük destan olduğunu belirtti.

Şentop, mesajında şunları kaydetti:
"Vatanı mübarek, kelamı mukaddes ve mücadeleyi vazife bilmenin en asil timsali olarak şehadete yükselen muazzez şehitlerimiz, bu topraklarda hürriyet içinde yaşayan bizlere büyük ve ibretlerle dolu bir miras bırakmıştır. Kur'an-ı Kerim ve ezan okuyarak, kelime-i şehadetlerle en yüce makama, şahadete yürünerek inşa edilen kahramanlık destanından bugüne akseden ruh, ne mutlu ki on milyonlarca vatan evladı tarafından benimsenmektedir. Allah, Çanakkale Zaferi'ni inşa eden şehitlerimizin şehadetini makbul, bu zafer ve şehadet mirasını iftiharla benimseyen milletimizi her güçlük karşısında muzaffer eylesin. Apaçık fethin ışığında, 'Yeniden Büyük Türkiye' davasının peşinde ve uğruna nice güneşlerin battığı hilalin gölgesinde istikbale yürümek inanç ve duasıyla şehitlerimizin hatırası önünde tazimle eğiliyor, milletimizin iftihar levhalarından birisi olan Çanakkale Zaferi'nin ilhamıyla ve ruhuyla her daim yol gösterici olmasını temenni ediyorum."

 

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