TBMM Başkanı Şentop'tan, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı

Şentop, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Şentop, gazetecilerin yasal hak ve yükümlülüklerinin çerçevesini çizen 212 sayılı Basın İş Kanunu'nun kabul edilişinin 59'uncu yılına girildiğini hatırlatarak, gazetecilerin gününü kutladı. Şentop, mesajında şöyle dedi:



"Hayatı haberleştirerek ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi etkileşim sağlayan gazetecilerin önemli bir görev ifa ettiklerini biliyorum. Dijital teknolojinin gelişip yaygınlaştığı süreçte çalışma şartları ve platformları giderek değişen gazetecilerin buna rağmen görevlerini büyük bir gayret ve fedakârlıkla yerine getirmeye çalıştıklarını görüyorum.



Şartlar değişse de, hak ve hürriyetlerin korunması, demokrasinin yaşatılması konusunda da sorumluluk sahibi olan gazetecilerin habercilik görevlerini bağımsız, tarafsız ve objektif bir şekilde yerine getirmelerinin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin temel şartı olduğuna inanıyorum.



Ülkemizde ve dünyada meydana gelen olayları haberleştirme görev ve sorumluluğunu üstlenen gazetecilerimiz için daha iyi bir gelecek diliyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tekrar kutluyorum."