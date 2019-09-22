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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriTBMM Başkanı Şentop, TEKNOFEST'i ziyaret etti: 'Türkiye açısından göğüs kabartıcı bir tablo'
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AA
22.09.2019 - 16:03, Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop, TEKNOFEST'i ziyaret etti: 'Türkiye açısından göğüs kabartıcı bir tablo'

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TBMM Başkanı Şentop, TEKNOFEST'i ziyaret etti: 'Türkiye açısından göğüs kabartıcı bir tablo'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TEKNOFEST İstanbul’un, Türkiye açısından göğüs kabartıcı bir tablo olduğunu söyledi.

Şentop, kızı Seniha Begüm, oğlu Ömer Asım ile birlikte Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı’ düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul’u ziyaret etti. Ziyarette Şentop’a eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz da eşlik etti.

TEKNOFEST İstanbul etkinlik alanında ilk, uçan araba “Cezeri”, keşif ve gözetleme yaparken, anlık olarak ortaya çıkan hedefleri vurabileceğini gösteren Milli SİHA,“Bayraktar TB2” ve dünyanın en modern SİHA’sı olarak nitelendirilen “Akıncı”yı inceleyen Şentop’a, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar bilgi verdi.

Günün anısına uçakların önünde hatıra fotoğrafı çektiren Şentop, TEKNOFEST İstanbul’un, Türkiye açısından göğüs kabartıcı bir tablo olduğunu, ziyaretçilerin akın akın gelişinin de önemli olduğunu dile getirdi.

"Çoğu kişi neleri başardığımızı görmek için geliyor aslında." diyen Şentop, şöyle devam etti:
"Küçüklerin de merakı var olanı biteni izlemek için. Bunun temelinde, bir öz güven önemli. Türkiye bizim çocukluk yıllarımızda, ufak tefek bazı araç gereçleri alırken ‘Ecnebi malı mı?’ diye büyükler sorardı. Fakat bu son bu yıllarda değişti. Artık Türk malı alıyoruz. Türkiye, rakipleriyle yarışabilecek kalitede mallar ortaya çıkarıyor. Burası çok daha özel bir alan. Zihin olarak Türkiye’nin seviye atladığını gösteriyor. Bir üst seviyeye çıktık. Dünyadaki bütün ülkelerle her alanda, teknoloji alanında da yarışabileceğimizi gösterdik. Maddi bakımdan Türkiye’den daha iyi durumda olan ülkeler var, bu işlere daha fazla parasal imkan ayıranlar var ama bizim çalışkanlığımız, gayretimiz, gençlerimizin idealistliği en ileri teknolojik ürünleri üretebilecek bir neticeyi ortaya koyabiliyor."

TBMM Başkanı Şentop, TEKNOFESTi ziyaret etti: Türkiye açısından göğüs kabartıcı bir tablo

Şentop, “Akıncı”nın Türkiye için çok önemli bir güç ortaya koyacağını, daha iyilerinin, daha gelişmişlerinin yakın zamanda üretileceğine olan inançlarının tam olduğunu ifade etti.

Öte yandan Avrasya Parlamento Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere Kazakistan’a gideceğini belirten Şentop, bu toplantının ilkinin Rusya, ikincisinin Seul, üçüncüsünün Antalya’da yapıldığını hatırlattı.

“Bu toplantının önemli olduğunu düşünüyorum. Dünyada 20. yüzyıldaki sistem başarısız oldu. Dünya düzeni başarısız oldu. Yeni arayışlar var dünyada. Bu arayışları da en fazla bu tür toplantıların sayısının artışından görüyoruz. Bu toplantı çok kapsamlı bir zemin. Ayrıca ikili görüşmelerimiz de olacak.” diyen Şentop, açıklamasının ardından Kazakistan'a hareket etti.

TBMM Başkanı Şentop, TEKNOFESTi ziyaret etti: Türkiye açısından göğüs kabartıcı bir tablo

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