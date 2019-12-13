AA
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TBMM Başkanı Şentop: ABD'nin meselesi Ermeniler değil
TBMM Başkanı Şentop, "ABD'nin meselesi Ermeniler, 1915'te yaşanan olaylar değil. Türkiye'de şu anda müzakere edilen konularla ilgili mevzi elde etmek için elinde ne varsa kullanıyor." dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Senatosunun "Ermeni kararı"nın ciddiye alınacak bir karar olmadığını belirterek, "ABD'nin meselesi Ermeniler, 1915'te yaşanan olaylar değil. Türkiye'de şu anda müzakere edilen konularla ilgili mevzi elde etmek için elinde ne varsa kullanıyor." değerlendirmesinde bulundu.
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