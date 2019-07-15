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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
15.07.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop 15 Temmuz özel oturumunda konuştu

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TBMM Başkanı Şentop 15 Temmuz özel oturumunda konuştu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Dostlarımız müsterih, düşmanlarımız haberdar olsunlar ki işgal veya ilhak niyetine bu milletin vereceği karşılık, ne zaman olursa olsun, 100 yıl öncesinden ve 15 Temmuz gecesinden farklı olmayacaktır." dedi.

Şentop, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Türkiye'ye yönelik en kirli tertiplerden birisi olarak tarihe geçen 15 Temmuz hain darbe girişiminin milletin kararlılığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliğiyle mağlup edildiğini kaydetti.

Bu hain ve kanlı tertibin mağlup edilmesi için canlarını feda eden şehitlere rahmet ve yaralanan gazilere sıhhat ve hayırlı bir ömür dileyen Şentop, milletin o geceki fedakarlığı ve vatanperverliği asla unutmayacağını vurguladı.

15 Temmuz'u, "Türkiye'ye ve millete yönelik en büyük suikastleri ihtiva eden menhus darbe geleneğinin son ve en kanlı halkası" olarak değerlendiren Şentop,"Planlayıcılarını, uygulayıcılarını ve gayesini çok iyi bildiğimiz 15 Temmuz darbe girişimi, ait olduğu geleneğin diğer örnekleri gibi doğrudan doğruya milletimizi ve istiklali tam idealimizi hedef almıştır." değerlendirmesinde bulundu.

15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yılında, Gazi Meclis'te toplanmanın çok büyük bir önem taşıdığına işaret eden Şentop, "Zira, hepimizin şuurla farkında olması gereken husus, darbelerin ve darbe girişimlerinin sadece iktidarı değil, topyekun milleti, ülkemizi ve demokrasimizi hedef aldığıdır. Bu yüzden, darbecilere ve darbeciliğe yönelik mücadelede en ufak tavizin büyük bedellere yol açacağını zihinlerimizden çıkarmamalıyız. Darbeci anlayışın bu ülkede yaptıkları ve hususen 15 Temmuz gecesi yaşananlar göz önüne alındığında, darbecilere ve darbelere ilişkin tavrın ne olması gerektiği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır." diye konuştu.

15 Temmuz gecesinin, millete kasteden güruhun ve siyasi macerasının ibretle üzerinde durulması gereken birçok yönünün olduğunu belirten Şentop, "FETÖ diye adlandırdığımız bu güruhun ve sonraki akıbetinin verdiği en önemli derslerden birisi, yabancı güçlere ve onların desteğine dayanarak Türkiye'de iktidar arayışında olmanın neticesiz kalmaya mahkum olduğudur. Geçmişte de bu yola sapanlar, bu yöntemle hükmünü yürütmek ve başarılar elde etmek isteyenler olmuştur. Muhtemeldir ki bundan sonra da böyleleri olacaktır. Ne var ki bu yol, çıkmaz sokaktır ve milletimiz, sırtını Türkiye dışındaki odaklara, güçlere ve yapılara dayayanları er geç tasfiye ve mağlup eder." ifadesini kullandı.

"FETÖ her ülke için bir tehdit"

Türkiye'nin, 15 Temmuz gecesi gerçek yüzünü ve iş birlikçi karakterini şüpheye yer bırakmayacak şekilde göstermiş olan FETÖ’ye karşı başarılı bir mücadele yürüttüğünü kaydeden Şentop, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Yeni nesil bir terör örgütü olan ve her kılığa girebildiğini, her olayı tahrif edebildiğini birçok defa göstermiş olan bu örgütün hangi uluslararası amaçlara hizmet ettiği açıktır. Bu terör örgütünü sadece Türkiye için tehdit saymak kafi değildir. Terörün küreselleştiği bir zamanda, FETÖ'nün her ülke için, özellikle de Türkiye ile yakın bağları olanlara yönelik bir tehdit olduğunu asla unutmamak gerekir. Türkiye'nin yaşadığı ve 15 Temmuz gecesi zirveye çıkan tecrübeyi bu örgütün kendine hayat alanı bulmaya çalıştığı her dost ülkeyle paylaşıyoruz ve paylaşmaya devam edeceğiz."

TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz gecesi iradesine sahip çıkan vatandaşlar ve görevi başındaki emniyet güçlerine ateş açabilecek kadar cani olduğunu gösteren bu terör örgütüne karşı, darbe gecesi oluşan mutabakatın devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı.
Terör örgütü FETÖ'nün, her kılığa girebilen, her kisveyle görünebilen bir istihbarat ve cinayet çetesi olduğunu, bu örgütün girmeyi en çok sevdiği kılığın, masum, mazlum ve sade vatandaş görüntüsü olduğuna işaret eden Şentop, terör örgütüne karşı, örgütün her kisveye girebilen yapısını unutmadan hukuk içinde kalarak, mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Mustafa Şentop, Milli Mücadele'nin 100'üncü yıldönümünün idrak edildiği bu yılda 15 Temmuz darbe girişiminin anılmasının derin anlamları olan bir tevafuk olduğuna dikkati çekerek, "Şunu peşinen belirtmeliyiz ki 100 yıl önce vatanımızı işgal, milletimizi esir etmek isteyen düşman, 15 Temmuz darbe girişiminin atasıdır ve her ikisinin de gayesi aynıdır. Bu sebeple, 15 Temmuz darbesini, muhteris ve sapkın bir çetenin iktidar arayışı değil, malum güçlerin Türkiye'yi zapt etme teşebbüsü, bunu da iş birlikçiler eliyle yapma çabası saymak gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Üç hafta önce Amasya Tamimi'nin 100'üncü yıldönümünü andıklarını anımsatan Şentop, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Amasya Hükümet Konağı'nın balkonundan halka yaptığı "Amasyalılar, düşmanların Samsun'dan yapacağı herhangi bir huruç hareketine karşı ayaklarımıza çarıklarımızı çekecek, dağlara çekilecek, vatanı en son kayasına kadar müdafaa edeceğiz. Allah milletimize mağlubiyeti gösterirse bütün evlerimize, mallarımıza ateş verecek ve vatanı bir harabezara çevirerek boş bir çöl halinde düşmana bırakacağız. Amasyalılar, buna hep beraber yemin edelim. Zaferi kazanacağız, vatan kurtulacaktır." şeklindeki konuşmasını hatırlattı.

Amasyalıların, Gazi Mustafa Kemal'in bu sözlerine "Bütün Amasyalılar, emirlerinizi bekliyor Paşam" şeklinde cevap verdiğini dile getiren Şentop, şöyle konuştu:
"İşte bugün andığımız ruh, imrendiğimiz cesaret, örnek aldığımız kararlılık ve gençliğimizin kuşanması gereken şuur, kahraman Amasya halkının verdiği bu cevapla aynı imandan beslenen 15 Temmuz direnişinde aranmalı ve bulunmalıdır. Amasya Tamimi'nden başlayarak bugüne kadar gelen yalnızca işgale direniş ruhu değildir. Aynı zamanda bu direnişin ancak milletle ve onun iradesine dayanarak yapılabileceği fikri, Milli Mücadele'den bugüne miras kalan ve milletimizde karşılığı olan bir hususiyettir. Nitekim, Amasya Tamimi'nde, 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' kararı, 15 Temmuz darbe girişimine karşı sokağa çıkıp meydanları hainlerden temizleyen aziz milletimizin o geceki direnişiyle bir kez daha tahakkuk etmiştir. Bu sebeple İzmir'e doğru suyun çatlağa akışı gibi koşturan 100 yıl önceki süvarimizle 15 Temmuz gecesi selaların gölgesinde tankı durdurmaya çalışan şehit, aynı millet ruhunun farklı zamanlarda ortaya çıkmış mücessem halidir."
"Dostlarımız müsterih, düşmanlarımız haberdar olsunlar ki işgal veya ilhak niyetine bu milletin vereceği karşılık, ne zaman olursa olsun, 100 yıl öncesinden ve 15 Temmuz gecesinden farklı olmayacaktır." diyen Şentop, konuşmasına şöyle devam etti.

"100 yıl önce, memleketin bir kısmı işgal altındayken milletimizi harekete, ordularımızı taarruza geçiren, "İlk hedefiniz Akdeniz'dir! İleri!" emri, hala diridir, etkilidir ve lüzumu halinde yerine getirilmesi mecburi bir vazifedir. 100 yıl önce manda ve himaye peşinde koşanlara rağmen 'Tam bağımsızlık' iradesinde olanlar nasıl kazandıysa, bugün de aynısı olacaktır. Türkiye büyük bir devlettir. Kendisine dostane uzatılan her eli sıkmaya, adalete dayalı her teklifi müzakere etmeye ve milletinin şerefini hesaba katan her teklifi kabule hazırdır. Aksine tavırların ve dayatmaların bu Yüce Kapıda alıcısı yoktur, olmayacaktır."

"Milletvekilleri parti ayrımını bir tarafı bırakarak mücadele etti"

Mustafa Şentop, 15 Temmuz gecesi bombaların hedefi haline gelen Meclisten ayrılmayan, parti ayrımını bir tarafa bırakıp hain darbeye karşı duran milletvekillerine, darbeye karşı net bir duruş ortaya koyan siyasetçilere ve siyasi parti yöneticilerine şükranlarını sundu.

Şentop, darbeci çeteye karşı cesaretle ve dirayetle hareket eden, darbecilerin gasbettiği ve milleti bombalayan uçak ve helikopterler için 'vur' emri veren dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ı saygıyla selamladığını belirtti. Mustafa Şentop, dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman başta olmak olmak üzere, hem Mecliste hem de illerinde darbe girişimine karşı duran milletvekili arkadaşlarının, gazi Meclisin şanına ve mirasına layık bir tavır gösterdiklerini söyledi.

15 Temmuz darbe girişimine karşı basiretli ve cesur liderliğiyle milleti ve ülkeyi karanlıktan çıkaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da şükranlarını sunan Şentop, "O gece, Türkiye'yi, iradesini ve istikbalini korumak için mücadele ederken yaralanan gazilerimizi minnetle ve hayırlı ömür temennimizle selamlıyoruz. Hain darbe girişimine karşı bedenlerini siper, canlarını feda eden ve şehadete yükselen bütün vatan evlatlarını gıptayla, şükranla ve rahmetle anıyoruz." dedi.

Şentop, sözlerini "Vatan bölünmez, Millet yenilmez, Türkiye alt edilemez." diyerek bitirdi.

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