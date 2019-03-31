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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA, DHA
31.03.2019 - 15:00, Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop oyunu kullandı

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ailesiyle Üsküdar Sabri Artam Vakfı İlkokulunda oyunu kullandı.

Şentop, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için eşi Sabriye, oğlu Mehmet Selahaddin ve kızı Seniha Begüm Şentop ile birlikte oyunu kullanacağı Sabri Artam Vakfı İlkokuluna geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop oyunu kullandı


3174 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek vatandaşlar ve sandık görevlileri ile selamlaşan Şentop, eşi ve çocuklarının ardından "Hayırlı olsun"
diyerek oyunu sandığa attı.

Oy kullanma işleminden sonra açıklama yapan Şentop, şunları kaydetti:

"Türkiye aşağı yukarı 5 yıl içerisinde, 30 Mart 2014'ten bu seçim de dahil olmak üzere bayağı yoğun bir seçim dönemi yaşadı. Tabii bu seçimden sonra 4 yıldan fazla bir zaman Türkiye'nin önünde blok halinde bir dönem var. İnşallah hayırlı çalışmalar ve hizmetler yapılacak, iyi değerlendirilecek bir dönem olacağına inanıyorum. Seçimlerin büyük bir huzur, sükunet ve olgunluk içerisinde geçtiğini görüyoruz. Tabii fikir beyan etmek için fazla veri yok elimde ama yoğun bir katılım oldu, oluyor gibi, öyle tahmin ediyorum, bekliyorum. Hayırlı olsun şehrimiz için, Türkiye için."

Okul bahçesinde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Şentop, sohbet edip fotoğraf çektirdi. 

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