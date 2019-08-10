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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
10.08.2019 - 16:52, Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Aziz milletimizin ve bütün dünya Müslümanlarının Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Aziz milletimizin ve bütün dünya Müslümanlarının Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum

Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Kurban Bayramı münasebeti ile bayram mesajı yayınladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kurban Bayramı sebebi ile yayınladığı mesajda, “Yeni kurulacak dünyanın etkili hatta belirleyici bir aktörü Türkiye olacaktır. Bunun için en büyük dayanağımız milli değerlerimiz, büyük medeniyetimizin güçlü kodları, bunlar etrafında sevgi ve saygıyla kenetlenmiş, birlik ve beraberlik içinde bir Türkiye tablosudur” dedi.

Yayınladığı bayram mesajında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Aziz Milletim. İnsanlığın barışını, huzur ve kurtuluşunu hedefleyen dinimizin ve büyük medeniyetimizin en önemli günlerinden biri Kurban Bayramıdır. Milletçe bu büyük ve mübarek güne ulaşmanın mutluluğunu ve şükrünü yaşıyoruz. Kurban, ilk insan ve ilk peygamber Hz. Adem’den bugüne bütün toplumlarda bir şekilde var olan ibadettir; bir gelenektir. Hz. İbrahim’le birlikte büyük manası bir daha vurgulanan ve ibadet formu tesis edilen Kurban, Allah’a yaklaşmanın ve teslimiyetin, ibadetin, varlığın, hayatın ve ölümün anlamı üzerinde tekrar düşünmenin bir vesilesidir.

Maneviyatın yenilenmesi, ihyası, istikametin tazelenmesi Kurban sayesinde gerçekleşmektedir.Hac ibadetinin vakti de olan bu bayram günleri, medeniyetimizin 'büyük bayram' olarak nitelendirdiği kutsiyeti haiz günlerdir.

Sevinçlerin, mutluluğun, birbirini gözetmenin, hayrın, iyiliğin, yardımlaşmanın zirve yaptığı bayramları hakkıyla yaşamak ve çocuklarımıza, gelecek nesillere aktarmak çok önemlidir. Milletler birçok temel değerleri içinde bilhassa bayramlarıyla da varlıklarını ve bütünlüklerini korumaktadır.

Bu sebeple bayramların gerçek manasını korumak, toplumu kuşatan güzelliklerini yaşamak ve yaşatmak sadece bu günümüz için değil geleceğimiz için de önemlidir. Bayramları büyük mana içeriğinden soyutlayan ve basit bir tatile indirgeyen yaklaşımların Milletçe geleceğimize de zarar vereceğini unutmamak gerekir” denildi.

Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Mustafa Şentop bayram mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Aziz Milletim. Tarih de insan hayatı gibi zaman zaman yavaş aheste akar, zaman zaman ise akışını hızlandırır, debisini arttırır. Özellikle tarihi kavşak noktalarında olayların birbirini hızla takip ettiği, akışın hızlandığı görülür. İçinde yaşadığımız günler, aylar yıllar tarihin önemli kavşak noktalarından birinden geçtiğimizi bize hissettirmektedir.

Bölgemizde ve dünyamızdaki gelişmeler yeni bir dünyanın kurulması arefesinde olduğumuzu göstermektedir. Yüzyıl öncesinin sorunları yeniden gündemde yeniden müzakere ve tartışma masasındadır. Hamdolsun Türkiyemiz, yüzyıl öncesine göre çok daha güçlü, çok daha yüksek moralli, geleceğe çok daha fazla ümidle bakacak durumda-dır. Yüzyıl önce yaklaşık yarım asır devam eden savaşlar neticesinde topraklarını, insanlarını, ekonomik varlıklarını kaybetmiş, yorulmuş, adeta tükenmiş bir Türkiye vardı. Bu ümitsiz tablodan destansı İstiklal Savaşı ile yepyeni bir devlet çıkarttık, Cumhuriyetimizi kurduk.

Yüzyıl sonra bugün genç ve dinamik güçlü insan kaynağımızla, her şeye rağmen güçlü ekonomimizle, bölgesel ve küresel anlamda sözü ve kararı itibarlı devletimizle geleceği büyük ümidlerle bakıyoruz.

Yeni kurulacak dünyanın etkili hatta belirleyici bir aktörü Türkiye olacaktır. Bunun için en büyük dayanağımız milli değerlerimiz, büyük medeniyetimizin güçlü kodları, bunlar etrafında sevgi ve saygıyla kenetlenmiş, birlik ve beraberlik içinde bir Türkiye tablosudur. Bu Kurban Bayramı birbirimize, Milletimize, Devletimize ve geleceğimize güvenimizin tazelendiği güçlendiği manevi iklimi de bize sunacaktır.

Aziz Milletim. İstiklal Savaşını yöneten ve yapan, devletimizi kuran, milli iradenin tecelli ettiği Gazi Meclisimiz, milletimizle, kendi içinde ve devletimizin bütün kurumlarıyla uyum içinde ülkemizin temel meselelerinin çözümü ve demokrasimizin güçlendirilmesi hedefiyle çalışmalarını hızlı ve kararlı bir şekilde sürdürecektir. Milletimizin büyük tarihi yürüyüşü kesintisiz bir şekilde devam edecektir.

Yollarda yoğunluğun ve hareketlenmenin arttığı bu günlerde, büyüklerimizi, yakınlarımızı ziyaret için çıktığımız yolculukların üzüntülere sebep olmaması en büyük dileğimdir. Bütün vatandaşlarımızdan, dikkatli araç kullanmalarını, emniyet kemerlerini kullanmalarını, aşırı hızdan kaçınmalarını, trafik kurallarına titizlikle uymalarını, başka araçlardaki yolculara ve yayalara saygı göstermelerini rica ediyorum. Bayramın tadını kaçırmayalım, sevdiklerimizi üzmeyelim.

Aziz milletimizin ve bütün dünya Müslümanlarının Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum. Başta Tür-kiye’den gidenler olmak üzere bütün Müslümanların haccının makbul olmasını Allah’tan diliyorum. Bu büyük bayramın Milletimize, bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini niyaz ediyorum. Aziz Milletimin bütün fertlerini sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.” 

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