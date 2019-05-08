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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oya ARMUTÇU / ANKARA
08.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

TBB: YSK takvimine niye uymadı?

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
TBB: YSK takvimine niye uymadı?

YÜKSEK Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul için iptal kararının ardından Türkiye Barolar Birliği (TTB) Başkanı Metin Feyzioğlu, “YSK, usulsüz belirlendiğini iddia ettiği başkan ve üyelerin, büyükşehir belediye başkanı seçiminde hangi yöntemle seçimin sonuçlarına etki ettiklerini delilleriyle açıklamak zorundadır” dedi.

TBB, YSK’ya beş soru yöneltti:

1-YSK seçim takviminde, sandık kurullarına ilişkin tam kanunsuzluk itirazının 2 Mart 2019 tarihine kadar yapılabileceği yazıyor. YSK, ilan ettiği takvime niçin uymadı?

2-YSK’nın yerleşik kararlarında; “seçimden sonra sandık kurulu başkan ve görevlilerinin görevlerini kötüye kullanmalarının söz konusu olması ve suçun oluştuğunun anlaşılması, ilgililerin cezalandırılmalarını gerektirir. Ancak seçimin iptaline neden olmaz” denilmekte iken, YSK neden bir şüphe üzerine sadece İstanbul seçimi için geri dönmüştür?

3-Kamu görevlisi dışında sandık görevlisi olma durumu varsa, YSK, kendi sistemindeki bu hatayı nasıl olur da seçmene yükler?

4-Bir zarfta dört farklı oy vardır. Neden sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi sonucunu iptal etmiştir? -

5-YSK, usulsüz belirlendiğini iddia ettiği başkan ve üyelerin büyükşehir seçimine nasıl etki ettiklerini delilleriyle açıklamalı.

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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