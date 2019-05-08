TBB: YSK takvimine niye uymadı?
YÜKSEK Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul için iptal kararının ardından Türkiye Barolar Birliği (TTB) Başkanı Metin Feyzioğlu, “YSK, usulsüz belirlendiğini iddia ettiği başkan ve üyelerin, büyükşehir belediye başkanı seçiminde hangi yöntemle seçimin sonuçlarına etki ettiklerini delilleriyle açıklamak zorundadır” dedi.
TBB, YSK’ya beş soru yöneltti:
1-YSK seçim takviminde, sandık kurullarına ilişkin tam kanunsuzluk itirazının 2 Mart 2019 tarihine kadar yapılabileceği yazıyor. YSK, ilan ettiği takvime niçin uymadı?
2-YSK’nın yerleşik kararlarında; “seçimden sonra sandık kurulu başkan ve görevlilerinin görevlerini kötüye kullanmalarının söz konusu olması ve suçun oluştuğunun anlaşılması, ilgililerin cezalandırılmalarını gerektirir. Ancak seçimin iptaline neden olmaz” denilmekte iken, YSK neden bir şüphe üzerine sadece İstanbul seçimi için geri dönmüştür?
3-Kamu görevlisi dışında sandık görevlisi olma durumu varsa, YSK, kendi sistemindeki bu hatayı nasıl olur da seçmene yükler?
4-Bir zarfta dört farklı oy vardır. Neden sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi sonucunu iptal etmiştir? -
5-YSK, usulsüz belirlendiğini iddia ettiği başkan ve üyelerin büyükşehir seçimine nasıl etki ettiklerini delilleriyle açıklamalı.
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