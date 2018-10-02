TBB uyarısı: 50 bin torbacı çıkacak
MHP’nin af teklifi AK Partili hukukçular tarafından incelenirken, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, “Okul önlerinde çocuklara uyuşturucu satanlar dışarı çıkar” dedi. Af kapsamının genişleyebileceğini de belirten Feyzioğlu şunları söyledi:
163 BİN KİŞİ
“Cezaevlerinde 250 bin civarında tutuklu ve hükümlü var. Af teklifinin istisna tuttuğu suçlar çıkarılınca, 163 bin kişinin bundan yararlanacağı hesaplanıyor. Af teklifinin getirdiği ceza indirimi beş yıl. Beş yıl düşüldükten sonra geriye yatacak cezası kalmayan hükümlü salıverilecek, kalırsa, kalanı çekecek. Kapsama giren suçların içinde uyuşturucu satıcılığı ve mafya tipi silahlı örgüt kuruculuğu ve üyeliği de var. Okul önlerinde, sokaklarda, çocuklara uyuşturucu satan torbacıların aldığı ortalama ceza beş yıldır. Af teklifi kabul edilirse bu torbacıların tamamına yakını dışarı çıkacak. Bu sayı 50 bin.
PKK’YA YARAR
Bu torbacıların sattıkları uyuşturucunun geliri PKK’ya ulaşıyor. PKK dünyanın en büyük uyuşturucu çetelerinden biri. Yıllık uyuşturucu geliri 1.5 milyar dolar. Yani af, dolaylı olarak PKK’ya da yarayacak. Ayrıca terör örgütü sınıfına girmeyen silahlı örgütlerin kurucu ve üyeleri de çoğunlukla tahliye edilecek. Yüce Meclisimizin bütün bunları dikkate almasını, polisimizin, yargımızın emeklerini düşünmesini diliyorum.”
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