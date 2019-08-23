TBB: Süreç şeffaf olmalı
Türkiye Barolar Birliği’nce (TBB), Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili yapılan açıklamada “Görevden uzaklaştırma işlemi, geçici nitelikte bir tedbirdir. Bu sebeple, bir an önce ilgililer hakkında açıldığı söylenen soruşturmaların sonuçlandırılması ve tüm sürecin en şeffaf şekilde yönetilmesi beklenmektedir” denildi.
TBB Yönetim Kurulu’nun yazılı açıklaması özetle şöyle: “Bu işlemler sağlam delillerle gerekçelendirilmelidir. Somut olayda dosyaların ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Kamuoyu, seçilmelerinin üzerinden birkaç ay gibi kısa bir süre geçmiş olan ve YSK tarafından adaylıkları konusunda sakınca görülmeyen bu belediye başkanlarının hangi somut davranışlarının görevden uzaklaştırmayı gerektiren görev suçlarına vücut verdiği konusunda tatmin edici şekilde bilgilendirilmelidir. TÜRKİYE Barolar Birliği’nce (TBB), Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili yapılan açıklamada “Görevden uzaklaştırma işlemi, geçici nitelikte bir tedbirdir. Bu sebeple, bir an önce ilgililer hakkında açıldığı söylenen soruşturmaların sonuçlandırılması ve tüm sürecin en şeffaf şekilde yönetilmesi beklenmektedir” denildi. TBB Yönetim Kurulu’nun yazılı açıklaması özetle şöyle: “Bu işlemler sağlam delillerle gerekçelendirilmelidir. Somut olayda dosyaların ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Kamuoyu, seçilmelerinin üzerinden birkaç ay gibi kısa bir süre geçmiş olan ve YSK tarafından adaylıkları konusunda sakınca görülmeyen bu belediye başkanlarının hangi somut davranışlarının görevden uzaklaştırmayı gerektiren görev suçlarına vücut verdiği konusunda tatmin edici şekilde bilgilendirilmelidir. Süreç, Türkiye Barolar Birliği tarafından yakından takip edilmeye devam edilecektir.”
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