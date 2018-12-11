TBB onur ödülü Tahir Elçi’ye
TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) onur ödülü üç yıl önce Diyarbakır’da öldürülen eski Diyabakır Baro Başkanı Tahir Elçi’ye verildi.
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, “Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Onur Ödülü’nün değerli meslektaşımız, kardeşimiz, mücadelesini canıyla ödeyen Avukat Tahir Elçi’ye verilmesine karar verdik” dedi. TBB ve Avrupa Konseyi’nin 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde ortaklaşa düzenlediği ‘İnsan Hakları Savunucusu Avukatların Korunması’ konulu uluslararası sempozyumu yapıldı. Törene Avrupa Konseyi temsilcileri, baro başkanları, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Feyzioğlu, sempozyumun açılışında, “Biz avukatlar demokratik hukuk düzenlerinin vazgeçilmez unsurlarıyız” dedi.
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