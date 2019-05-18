TBB cezaevleri için devrede
TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, beraberindeki 7 il baro başkanı ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’u cezaevlerindeki sorunlara çözüm bulma amacıyla ziyaret etti.
Her iki ziyaretin ana gündemini de genelde cezavlerindeki sorunlar, özelde ise bazı cezaevlerinde devam eden açlık grevleri ve ölüm oruçlarına karşı çözüm arayışları oluşturdu. Şentop ve Malkoç’la görüşen avukatlar heyetinde Feyzioğlu, TBB Genel Sekreteri Sabiha Tekin, Başkan Başdanışmanı Zafer Köken ile Batman Barosu Başkanı Abdulhamit Çakan, Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi, Siirt Barosu Başkanı Nizam Dilek, Tunceli Barosu Başkanı Kenan Çetin, Bingöl Barosu Başkanı Hanifi Budancamanak, Van Barosu Başkanı Zülküf Uçar yer aldı.
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