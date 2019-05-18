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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
18.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

TBB cezaevleri için devrede

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TBB cezaevleri için devrede

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, beraberindeki 7 il baro başkanı ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’u cezaevlerindeki sorunlara çözüm bulma amacıyla ziyaret etti.

 Her iki ziyaretin ana gündemini de genelde cezavlerindeki sorunlar, özelde ise bazı cezaevlerinde devam eden açlık grevleri ve ölüm oruçlarına karşı çözüm arayışları oluşturdu. Şentop ve Malkoç’la görüşen avukatlar heyetinde Feyzioğlu, TBB Genel Sekreteri Sabiha Tekin, Başkan Başdanışmanı Zafer Köken ile Batman Barosu Başkanı Abdulhamit Çakan, Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi, Siirt Barosu Başkanı Nizam Dilek, Tunceli Barosu Başkanı Kenan Çetin, Bingöl Barosu Başkanı Hanifi Budancamanak, Van Barosu Başkanı Zülküf Uçar yer aldı. 

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