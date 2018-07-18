Tazminat ve soruşturma

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası’na para transferi yaptıklarına ilişkin iddiaları nedeniyle CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na açılan üçüncü 1.5 milyon liralık tazminat davası dün Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde karara bağlandı.

Mahkeme hâkimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 150 bin lira, Özdemir Bayraktar’a 60 bin lira, Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar’a 22’şer bin lira, Necmeddin Bilal Erdoğan’a 20 bin lira, Ahmet Burak Erdoğan’a 16 bin lira, Mustafa Erdoğan’a 15 bin lira, Sadık Albayrak ve Ziya İlgen’e 14’er bin lira, Orhan Uzuner ve Osman Ketenciye’de 13’er bin lira manevi tazminatın, davalı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan alınarak 21 Kasım 2017’den itibaren işleyecek yasal faiziyle davacılara ödenmesine hükmetti.

HAKARET SORUŞTURMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da ODTÜ mezuniyet töreninde taşınan “Tayyipler Alemi” isimli karikatürü Twitter hesabında paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında resen ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma başlattı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da aynı paylaşım nedeniyle Kılıçdaroğlu ve 72 CHP milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, söz konusu karikatürün ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi. Dilekçede, “Sonuç itibariyle şüpheliler seçilmiş ilk Cumhurbaşkanımızı hedef alarak yapmış olduğu paylaşımlar ile Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik onur şeref ve saygınlığını rencide edici görseller kullanmış kişiliği, saygınlığı ve itibarını hedef alınarak atılı suçu alenen işlemiştir” ifadelerine yer verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla aynı Twitter paylaşımı ve grup toplantısında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında

1 milyon liralık tazminat davası da açtı.

Kılıçdaroğlu, karikatürü, “Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin. Hapse atarak eleştirinin ve mizahın önüne geçemezsin” ifadelerini kullanarak, Twitter hesabından paylaşmıştı. Bazı CHP milletvekilleri de sosyal medya hesaplarından aynı karikatürü paylaşmıştı.

‘SURATINA ÇARPACAĞIM’

Kılıçdaroğlu, tazminat kararına ilişkin dün şu değerlendirmeyi yaptı: “Kardeşim sen hâkim değilsin, sen sarayın hâkimisin. Benim adım Kemal Kılıçdaroğlu, ben öyle o tür davalara pabuç bırakmam. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını, mahkeme kararlarına rağmen koruyacağım. Bir üst mahkemenin veya diğer mahkemelerin lehime verdiği kararları o hâkimin suratına çarpacağım ben. Beni korkutacağını mı sanıyor?”

TREN FACİASI RAPORU

KILIÇDAROĞLU, Çorlu’da 24 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasında yaralanan ve Çorlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri süren yaralılar ile yakınlarını kaybeden aileleri dün ziyaret etti. Kazada kızı 14 yaşındaki kızı Bihter Bilgin’i kaybeden Zehra Bilgin, “Bu bir cinayet, doğal afet değil. Bunun başka bir tarifi yok, olamaz da” dedi. Kılıçdaroğlu ise “Biz bu davayı sonuna kadar takip edeceğiz, peşini bırakmayacağız” diye konuştu. Kazazedelere ilk yardımı yapan Sarılar Köyü’ne de giderek olay yerini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, kazayla ilgili CHP’nin hazırladığı raporu açıkladı ve şunları söyledi:

KAPATTIRMAYACAĞIZ

“Devlet Demiryolları 1’inci Bölge Müdürlüğü’nün 30 Mayıs tarihli yazısında , ‘Aşırı yağışlar olabilir. Yağışlar hasar ve zarara sebep olabilir. Kritik hava durumlarında nöbetçi bırakın. Yol durumunu takip edin. Doğal afet olursa kazaya sebep olmadan önleyin. Gerekli görülen yerlerde yaya kontrollerini artırın’ denilmiş. Bir afetin geleceğini, gelmeden önce hangi önlemlerin alınması gerektiği burada ifade edilmiş. Bunun gereği yapıldı mı? Yapılmadığını biliyoruz çünkü 24 kişi hayatını kaybetti. Bakım ve kontrol çalışmaları yapıldı mı? Devlet Demiryolları Çorlu Cumhuriyet Savcılığı’na bir yazı yazıyor. Diyor ki, ‘13 Nisan’da yol makineleriyle yolda kontrol yaptık’. Aynı yazıda bakımı planlanan menfezler gösteriliyor mahal listesinde. Peki kazanın olduğu menfez listede var mı? Yazı aynen şöyle; ‘Kazanın vuku bulduğu menfezde bakım öngörülmemiştir’. Bu konunun Meclis’te araştırılması gerekiyor. Pamukova faciasını asla unutmuyoruz. O facianın sorumlusu 2 makinist olarak ilan edildi ve olay tamamen kapatıldı ama bu olayı kapattırmayacağız.” m DHA