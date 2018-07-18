Tazminat ve soruşturma

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTazminat ve soruşturma
GeriGündem Tazminat ve soruşturma
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
Aziz ÖZEN / İSTANBUL - Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
18.07.2018 - 21:34, Son Güncelleme:

Tazminat ve soruşturma

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Tazminat ve soruşturma

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Man Adası’na para transferi yaptıklarına ilişkin iddiaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yakınlarına yasal faiziyle birlikte 359 bin lira tazminat ödemeye mahkûm edildi. Kılıçdaroğlu hakkında Twitter’dan paylaştığı karikatür nedeniyle, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten soruşturma başlatıldı. Erdoğan da aynı paylaşım nedeniyle Kılıçdaroğlu’na 1 milyon liralık dava açtı.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası’na para transferi yaptıklarına ilişkin iddiaları nedeniyle CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na açılan üçüncü 1.5 milyon liralık tazminat davası dün Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde karara bağlandı.

Mahkeme hâkimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 150 bin lira, Özdemir Bayraktar’a 60 bin lira, Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar’a 22’şer bin lira, Necmeddin Bilal Erdoğan’a 20 bin lira, Ahmet Burak Erdoğan’a 16 bin lira, Mustafa Erdoğan’a 15 bin lira, Sadık Albayrak ve Ziya İlgen’e 14’er bin lira, Orhan Uzuner ve Osman Ketenciye’de 13’er bin lira manevi tazminatın, davalı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan alınarak 21 Kasım 2017’den itibaren işleyecek yasal faiziyle davacılara ödenmesine hükmetti.

HAKARET SORUŞTURMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da ODTÜ mezuniyet töreninde taşınan “Tayyipler Alemi” isimli karikatürü Twitter hesabında paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında resen ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma başlattı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da aynı paylaşım nedeniyle Kılıçdaroğlu ve 72 CHP milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, söz konusu karikatürün ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi. Dilekçede, “Sonuç itibariyle şüpheliler seçilmiş ilk Cumhurbaşkanımızı hedef alarak yapmış olduğu paylaşımlar ile Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik onur şeref ve saygınlığını rencide edici görseller kullanmış kişiliği, saygınlığı ve itibarını hedef alınarak atılı suçu alenen işlemiştir” ifadelerine yer verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla aynı Twitter paylaşımı ve grup toplantısında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında
1 milyon liralık tazminat davası da açtı.

Kılıçdaroğlu, karikatürü, “Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin. Hapse atarak eleştirinin ve mizahın önüne geçemezsin” ifadelerini kullanarak, Twitter hesabından paylaşmıştı. Bazı CHP milletvekilleri de sosyal medya hesaplarından aynı karikatürü paylaşmıştı.

‘SURATINA ÇARPACAĞIM’

Kılıçdaroğlu, tazminat kararına ilişkin dün şu değerlendirmeyi yaptı: “Kardeşim sen hâkim değilsin, sen sarayın hâkimisin. Benim adım Kemal Kılıçdaroğlu, ben öyle o tür davalara pabuç bırakmam. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını, mahkeme kararlarına rağmen koruyacağım. Bir üst mahkemenin veya diğer mahkemelerin lehime verdiği kararları o hâkimin suratına çarpacağım ben. Beni korkutacağını mı sanıyor?”

Tazminat ve soruşturma

TREN FACİASI RAPORU

KILIÇDAROĞLU, Çorlu’da 24 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasında yaralanan ve Çorlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri süren yaralılar ile yakınlarını kaybeden aileleri dün ziyaret etti. Kazada kızı 14 yaşındaki kızı Bihter  Bilgin’i kaybeden Zehra Bilgin, “Bu bir cinayet, doğal afet değil. Bunun başka bir tarifi yok, olamaz da” dedi. Kılıçdaroğlu ise “Biz bu davayı sonuna kadar takip edeceğiz, peşini bırakmayacağız” diye konuştu. Kazazedelere ilk yardımı yapan Sarılar Köyü’ne de giderek olay yerini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, kazayla ilgili CHP’nin hazırladığı raporu açıkladı ve şunları söyledi:

KAPATTIRMAYACAĞIZ

“Devlet Demiryolları 1’inci Bölge Müdürlüğü’nün 30 Mayıs tarihli yazısında , ‘Aşırı yağışlar olabilir. Yağışlar hasar ve zarara sebep olabilir. Kritik hava durumlarında nöbetçi bırakın. Yol durumunu takip edin. Doğal afet olursa kazaya sebep olmadan önleyin. Gerekli görülen yerlerde yaya kontrollerini artırın’ denilmiş. Bir afetin geleceğini, gelmeden önce hangi önlemlerin alınması gerektiği burada ifade edilmiş. Bunun gereği yapıldı mı? Yapılmadığını biliyoruz çünkü 24 kişi hayatını kaybetti. Bakım ve kontrol çalışmaları yapıldı mı? Devlet Demiryolları Çorlu Cumhuriyet Savcılığı’na bir yazı yazıyor. Diyor ki, ‘13 Nisan’da yol makineleriyle yolda kontrol yaptık’. Aynı yazıda bakımı planlanan menfezler gösteriliyor mahal listesinde. Peki kazanın olduğu menfez listede var mı? Yazı aynen şöyle; ‘Kazanın vuku bulduğu menfezde bakım öngörülmemiştir’. Bu konunun Meclis’te araştırılması gerekiyor. Pamukova faciasını asla unutmuyoruz. O facianın sorumlusu 2 makinist olarak ilan edildi ve olay tamamen kapatıldı ama bu olayı kapattırmayacağız.” m DHA

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Şivan Perwer’in babası hayatını kaybetti 

Yolcu treni alevlerin içinden geçti

Fabrikadan yayılan koku işçileri etkiledi: 2’si ağır 8 kişi hastanelik oldu

‘1 milyon 324 bin kişiyi ilgilendiriyor’: Bedelli askerlik teklifi Meclis’te