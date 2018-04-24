Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Tazminat isteğine garip savunma

    Tazminat isteğine garip savunma

    İsmail SAYMAZ
    24.04.2018 - 22:33 | Son Güncelleme:

    BALIKESİR Kepsut L Tipi Cezaevi’nde Ulaş Yurdakul’un linç edilerek öldürülmesine ilişkin ailesi tarafından Balıkesir İdare Mahkemesi’nde açılan tazminat davasına Adalet Bakanlığı 10 Nisan’da yanıt gönderdi. Yanıtta, Yurdakul’un kaldığı koğuşa 14 Nisan 2016’dan 1 Ocak 2017’ye kadar sayım için 800 kez girildiği, darp edildiğine ilişkin bir ize rastlanılmadığı ifade edildi.

    15 Temmuz’dan sonra cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu sayısının arttığı ve bu nedenle koğuşlarda yer sıkıntısı yaşandığı kabul edilerek “Mahkûmların zaman zaman kendi istekleriyle koğuşun farklı kısımlarında yatmayı tercih ettikleri, hükümlünün de merdiven altında yatmasından dolayı bir şikâyetinin olmadığı anlaşılmaktadır” denildi.

    Yanıtta anne Fatma ve kardeş Deniz’in, Ulaş Yurdakul ile ilgilenmedikleri de ileri sürüldü. Tazminat talep eden anne Fatma Yurdakul’un oğluna hiç mektup yazmadığı, kardeşi Deniz’in ise ara sıra telefon açtığı belirtilerek, tazminat talebinin reddi istendi. Bakanlık tarafından oğluna mektup yazmamakla suçlanan annenin okuma yazma bilmediği ortaya çıktı.

    Etiketler: gazetehaberleri , balıkesir , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri