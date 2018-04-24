Tazminat isteğine garip savunma

15 Temmuz’dan sonra cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu sayısının arttığı ve bu nedenle koğuşlarda yer sıkıntısı yaşandığı kabul edilerek “Mahkûmların zaman zaman kendi istekleriyle koğuşun farklı kısımlarında yatmayı tercih ettikleri, hükümlünün de merdiven altında yatmasından dolayı bir şikâyetinin olmadığı anlaşılmaktadır” denildi.

Yanıtta anne Fatma ve kardeş Deniz’in, Ulaş Yurdakul ile ilgilenmedikleri de ileri sürüldü. Tazminat talep eden anne Fatma Yurdakul’un oğluna hiç mektup yazmadığı, kardeşi Deniz’in ise ara sıra telefon açtığı belirtilerek, tazminat talebinin reddi istendi. Bakanlık tarafından oğluna mektup yazmamakla suçlanan annenin okuma yazma bilmediği ortaya çıktı.