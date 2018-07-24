Taziye sözlerine soruşturma
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Buldan’ın hafta sonu bazı haber kanalları ve internet medyasında yer alan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nce yürütülen operasyonlarda ölü ele geçirilen PKK’lı teröristlerin cenaze törenlerine katılan HDP’li 4 milletvekili hakkında yürütülen adli soruşturmaları hedef alan sözleri anımsatıldı. Buldan’ın benzer durumlarda milletvekillerinin cenazeye katılma ve taziyeye gitme şeklinde davranmak durumunda oldukları yönünde ifadeler de kullandığı belirtilen açıklamada, bu sözlerin incelendiği ve Buldan hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Buldan, HDP milletvekillerine yönelik soruşturmaya ilişkin, “Yaşamını yitiren insanlarımızın ailelerine taziyeye gitmek bizim en büyük görev ve sorumluluğumuzdur. Nerede olursak olalım, kim neden dolayı yaşamını yitirmiş olursa olsun biz o ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadesini kullanmıştı.
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