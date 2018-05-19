Taziye dönüşü facia! Ölü ve yaralılar var

Bismil ilçesine bağlı Sinan köyü yakınlarında saat 13.00 sıralarında meydana gelen kazada, Abdulsamet Kansu idaresindeki 72 EF 160 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Otomobilin Batman Çayı kenarına düştüğünü gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada Seyran Yazıcı (23) ile Hatice Gezici’nin (25) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü Abdulsamet Kansu (34), Gül Kansu(25) ve Zeynep Sağır (20) Batman’daki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri Bismil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kaza yapan araçta bulunan kişilerin, bir taziyeye katılmak üzere Siirt’ten Bismil ilçesine bağlı Sinan köyüne geldikleri ve taziye ziyaretinin ardından dönüş yolunda oldukları öğrenildi.