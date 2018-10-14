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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
14.10.2018 - 16:11, Son Güncelleme:

Tayini çıkan imamın öfkesi şaşkına çevirdi! Balyozla yıktı

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Tayini çıkan imamın öfkesi şaşkına çevirdi! Balyozla yıktı

Aydın’ın Karpuzlu ilçesine bağlı Gölük Mahallesi’nde görev yapan bir imam tayini çıkınca 3 yıl boyunca ikamet ettiği caminin lojmanını balyozla yıkarak köyden ayrıldı. İmamın görülmemiş öfkesi herkesi şaşırtırken, köye yeni gelecek imamın kalacak yeri olmadığı için mahalle sakinleri ezan sesine hasret kaldı.

Aydın’ın Karpuzlu ilçesine bağlı Gölük Mahallesi’nde görev yapan bir imam tayini çıkınca 3 yıl boyunca ikamet ettiği caminin lojmanını balyozla yıkarak köyden ayrıldı. İmamın görülmemiş öfkesi herkesi şaşırtırken, köye yeni gelecek imamın kalacak yeri olmadığı için mahalle sakinleri ezan sesine hasret kaldı. İlginç olay, geçtiğimiz hafta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yaklaşık 3 yıl önce Karpuzlu’nun Gölcük Mahallesi Işıklar Camii’ne atanan imam M.Ö.’yü köylüler her türlü imkanlarını sundu. Caminin lojmanına yerleşen imam, görev yaptığı 3 yıl boyunca köylüler tarafından yaptırılan lojmanda ikamet etti. Köylüler imamın rahat etmesi için ikamet ettiği süre boyunca bir kuruş kira da almadı. Geçtiğimiz haftalarda köylülerle tartışınca tayini Çine ilçesine bağlı bir kırsal mahalleye çıkan imam, lojmanı boşattıktan sonra eline aldığı balyozla lojmanı yıkarak kullanılamaz hale getirdikten sonra köyü terk etti.

Köylüleri şaşkına çeviren bu olayın ardından Köy Muhtarı Yüksel Gültekin, lojmanın balyozla yıkılıp zarar verildiğini görünce durumu jandarmaya ve ilçe müftülüğüne bildirdi. Olay yerine gelen görevliler de gördükleri manzara karşısında şaşkına dönerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaşadıkları kötü olayın tüm imamlara mal edilmemesi gerektiğini ancak bir imamın kamunun malına böyle zarar vermesinin şaşılacak bir durum olduğunu belirten Köy Muhtarı Yüksel Gültekin, “Bu imam köyümüzde 3 yıl görev yaptı. Kendisine bizzat köylümüz tarafından yaptırılan lojmanı tahsis ettik. Ve 3 yıl boyunca bir kuruş kira da istemedik, kendisi de ödemedi. İmam arkadaşımız tayini çıkınca balyozla lojmanı bu hale getirmiş. Giderken cami lojmanını yıktığı gibi zimmet defterini de teslim etmedi. Lojman yıkıldığı için yeni imam da gelemiyor. Camide ezan da okunmuyor Cuma namazı da kılınmıyor” dedi.

“Bizim duvarımızı da yıkıp gitti”

İmamın komşusu olan Hatice Hırçın, öfkeli imamın köyden ayrılırken cami lojmanını yıkarken kendi duvarlarını da yıktığını belirterek, “Yaşadığımız bu olaya çok üzüldük. Eşim de ben de engelliyiz. Rahatsız olduğumuz için elimiz ayağımız tutmuyor. Bizim duvarımızı yıktı. Yapmadan gitti. Çok üzgünüz” diye konuştu.
Aydın İl Müftülüğü ve Karpuzlu Jandarması tarafından yıllarca bedava ikamet ettiği lojmanı çıkarken balyozla yıkıp köyü terk eden imamla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (14.10.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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