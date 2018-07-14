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    Tayine 'Sur' oldular

    Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DHA-İHA
    14.07.2018 - 22:15 | Son Güncelleme:

    DİYARBAKIR’ın Sur İlçe Emniyet Müdürü Asuman Karacık’ın tayin haberi, ilçedeki esnaf ve vatandaşlarını üzdü. İmza kampanyası başlatan Sur esnafı, Karacık’ın gitmesi halinde kepenk ve kontak kapatacaklarını söyledi.

    Asuman Karacık, adı daha çok sokağa çıkma yasakları ve terörle mücadeleyle anılan Sur’a yaklaşık 1.5 yıl önce İlçe Emniyet Müdürü olarak atanmıştı. 9 yıldır da Diyarbakır’da görev yapan Karacık, yaptığı çalışmalarla ilçe halkının güvenini ve sevgisini kazanarak onların ablası oldu. Asuman Karacık’ın geçen günlerde yapılan atamalarda tayininin Hatay’a çıkması ilçe halkını üzdü. Diyarbakır’da çok sevilen ve faili meçhul suikast sonucu şehit edilen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’a atfen ‘Kadın Gaffar Okkan’ diye bahsettikleri Asuman Karacık’ın tayininin durdurulmasını isteyen ilçe halkı ve esnafı, tayinin durdurulması için imza kampanyası başlattı. Sur ilçesindeki tarihi Yanık Çarşı esnafının önceki gün başlattığı imza kampanyasına destek verenlerin sayısı şimdiden 1500’e yaklaştı.

    Yanık Çarşı Esnafı Derneği Başkanı Yılmaz Yardım, Asuman Karacık’ın Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmesini istediklerini söyledi. Yılmaz Yardım, “Halk olarak, esnaf olarak bizim ona ihtiyacımız var. Eğer Asuman Hanım giderse esnafımız kepengini, dolmuş şoförlerimiz de kontaklarını kapatacak. Asuman Hanım bizlerle içli dışlı, kapısı bize her zaman açık. Onu sevmeyen olabilir ama biz halk olarak onu çok sevip destek veriyoruz. Halkın yanında ve çok adaletli. Ne zaman kapısını çalsak sorgusuz sualsiz onun yanına gidebiliyoruz. İkinci bir Ali Gaffar Okkan bizim için, tüm esnaf aynı fikirdeyiz. Cumhurbaşkanlığına yazı yazdık. Vekillerimizle de görüştük, Asuman Hanımın burada kalması için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri
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