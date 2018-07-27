TAYDER: Brunson yeniden tutuklansın
İZMİR’de Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER), elektronik kelepçeyle ev hapsine alınması kararlaştırılan ABD'li pastör Andrew Craig Brunson'ın yeniden tutuklanması talebiyle 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe verdi.
Brunson'ın evinin bulunduğu sokakta açıklama yapan derneğin avukatı Ela İlden, "Brunson'ın tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesine gerekçe gösterilen sağlık raporunu inandırıcı bulmuyoruz. Kaçma şüphesi nedeniyle ABD'li papazın yeniden tutuklanmasını talep ettik. Dilekçemizde, aynı zamanda TAYDER'in 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Brunson davasına katılma talebi de bulunuyor" diye konuştu.
TAYDER Başkanı Muhammed Gömük de ABD Başkanı Trump ve yardımcısı Mike Pence’in, Brunson’ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye’ye yaptırım uygulayacakları şeklindeki tehditkar söylemlerinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.
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