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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN / İSTANBUL
22.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Tavus kuşu operasyonu

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

Yemenli Avad Ali Hasan Al Masri, yurt dışından getirdiği elmas ve zümrüt süslemeli altından tavuskuşunu satmak için buluştuğu kişilerce başına silah dayanarak gasp edildi. Polisin düzenlediği operasyonda aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 12 kişi yakalandı. Tavuskuşunun üzerine yerleştirildiği kaidesi ele geçerken, kendisi bulunamadı.

Yemenli Avad Ali Hasan Al Masri, geçtiğimiz Mart ayında elmas ve zümrüt süslemeli altından tavuskuşunu İstanbul’a getirerek Kapalıçarşı’da bir kuyumcuya emanet bırakarak alıcı aramaya başladı. 2 milyon dolara satmak istediği tavuskuşunun videosunu antikacıların ilgi gösterdiği bir internet sitesine koydu. Bir alıcı temas kurdu ancak sonra vazgeçti.

Al Masri’yi geçen hafta Abdülhadi K. adlı bir kişi aradı. Tavuskuşu ile ilgilendiğini söyledi. Abdülhadi K. kuyumcuya giderek tavuskuşunu inceledi ve eksper incelemesinden sonra tavuskuşunu alabileceğini söyledi. Eksper incelediği tavuskuşunun orijinal olduğunu söyledi.

BAŞINA SİLAH DAYANDI

Bunun üzerine Abdülhadi K, Yemenli Al Masri’den tavuskuşunu Esenyurt’ta verdiği adrese getirmesini istedi. Al Masri, tavuskuşunu verilen adrese götürdü. Verilen adreste Al Masri’yi birkaç kişi karşıladı. Abdülhadi K. adreste yoktu. Abdülhadi K., Al Masri’ye yanındaki kişilerle birlikte vereceği yeni adrese gelmesini, ödemeyi verdiği yeni adreste yapacağını söyledi. Al Masri ve yanındakiler Abdülhadi K’nın verdiği ikinci adrese gittiğinde, içlerinden biri tabancayı Al Masri’nin başına dayadı ve elindeki kutuda bulunan tavuskuşunu aldı. Al Masri evden çıkarılarak sokak üzerine bırakıldı. Tavuskuşunu alanlar da ortalıktan kayboldu. Randevulaştığı kişilerden 2 milyon dolar almayı beklerken elindeki tavuskuşundan olan Yemenli Al Masri soluğu karakolda aldı.

KAÇARKEN YAKALANDI

Al Masri başından geçenleri polise anlattı. Başvuruyu alan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kamera ve telefon incelemesi sonunda yapılan tespitlerin ardından polis operasyon başlattı. Abdülhadi K., Hayat T., Seyfettin E., Suriyeli Muhammed K.S. ve Muhammed Ali A.’nın da arasında bulunduğu 12 kişi operasyonla yakalandı. 2 Suriyeli ülkelerine kaçmak için çıktıkları yolda Bolu’da gözaltına alındı. Polis yaptığı aramalarda tavuskuşunun üzerine yerleştirildiği kaidesini buldu. Ancak tavuskuşunun kendisi bulunamadı. Polisin tavuskuşunu bulma çalışması sürerken, Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tavus kuşu operasyonu

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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