Tavuk karası (gece körlüğü) nedir?
Tavuk karası (gece körlüğü), kişinin önce görüş alanını daraltan, zamanla renkler ve ışık derken sonunda görme yetisinin kaybolmasına yol açan hastalık bir hastalıktır. Yaşam kalitesini düşüren gece körlüğü, genç yaşta sosyal hayattan kopmasına ve içe kapanmasına neden olabiliyor. Peki, gece körlüğü nasıl anlaşılır?
Tavuk karası ya da bir diğer adıyla gece körlüğü, bir göz kusurudur. Herediter(kalıtsal) göz hastalıkları arasında en sık rastlanılandır. Genetik olarak otosomal resesif, otosomal dominant, X 'e bağlı resesif tipleri vardır. Otosomal domaninant şekli en sık görülen tipidir. Pigmentosada en önemli belirgin özelliği görmeyi sağlayan fotoreseptör(özellikle basillerin) hücrelerinin ve retina pigment epitel hücrelerinin harabiyeti sonucu ortaya çıkar. Küçük yaşlarda fazla belirgin olmayan hastalık yaş ilerledikçe kendini iyice göstermeye başlar. Maküla(sarı nokta) bölgesi sağlam kalana kadar görme devam eder. Maküla bölgesi etkilendikten sonra zamanla körlük ortaya çıkar. Hücre ölümü durana kadar devam eder. İngiliz bilim adamlarının açıkladığı bilgilere göre biyonik göz yapma çalışmaları sonuç vermiş ve ilk denemelerini 18 yaşındaki bir hastaya uygulamışlardır. Olumlu sonuç alan bilim adamlarının açıklamalarına göre net olmasa dahi cisimlerin hatlarını algılayabilmekte olduklarını kaydetmişlerdir. Genetik sebeplerle ortaya çıkan bir rahatsızlıktır.
Hastalığın/Durumun/Oluşumun Tanımı: Retinitis Pikmentosa (Genetik Sporatik)
Şikayetleri: Gece görüşünde azalma
Bulguları: Gece görüş azalması, görme alanı bozulması
Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır?
Retinal muayene, elektro fizyolojik tes tler
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